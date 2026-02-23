我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

汽車裡最不實用的東西？一票網友點名1配備：開車易分心

紐約一片白茫茫 交通斷了…殘障人士心急「該怎去工作」

MLB／官網點名30隊開季名單黑馬 中華隊國手費爾柴德入列

記者藍宗標／即時報導
守護者隊台美混血好手費爾柴德將披上中華隊球衣，參加第六屆世界棒球經典賽。（路透）
守護者隊台美混血好手費爾柴德將披上中華隊球衣，參加第六屆世界棒球經典賽。（路透）

大聯盟新球季將於3月26日開打，官網今天推出各隊開幕日名單的黑馬人選，守護者隊的代表就是台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild），開季前先披上中華隊球衣，參加第6屆世界棒球經典賽

官網指出，春訓不僅是球員恢復比賽狀態的時期，也是大展身手的機會；雖然各隊開季陣容已有大致構想，但球員向春訓營報到時，完整名單還未確定，這讓一些好手展現自我、爭取進入名單的機會。

費爾柴德在2021年6月展開大聯盟生涯，過去5個球季先後效力響尾蛇、水手、巨人、紅人、勇士隊，合計出賽277場，打擊率2成23、全壘打18支、打點68分，去年季後和守護者簽下小聯盟合約，受邀參加春訓。

官網指出，守護者在春訓營擁有眾多外野手選擇，但千萬別小看費爾柴德，這位29歲好手也許能為球隊帶來一些關鍵優勢；他是右打者，面對左投擁有著不錯的打擊紀錄（整體攻擊指數達0.746），而且可以勝任所有外野守備位置。

官網特別提到，在守護者隊40人名單中，只有4名野手是右打（不計左右開弓），去年面對左投的表現並不理想（整體攻擊指數僅為0.647），費爾柴爾德可以有效填補外野陣容，他的多功能性也和這支重視多方位的球隊非常契合。

世報陪您半世紀

經典賽

上一則

經典賽／大谷準備會合日本隊 恩師：若想登板攔都攔不住

下一則

NBA／繳超級大三元仍不敵殘缺勇士 約柯奇：仍在適應比賽節奏

延伸閱讀

MLB／林昱珉熱身賽首戰1.2局2K失2分 李灝宇替補敲安

MLB／林昱珉熱身賽首戰1.2局2K失2分 李灝宇替補敲安
MLB／鄭宗哲轉戰紅襪初亮相 熱身賽先發游擊2支0

MLB／鄭宗哲轉戰紅襪初亮相 熱身賽先發游擊2支0
經典賽／大聯盟官網列出各隊關鍵人物 中華隊徐若熙被點名

經典賽／大聯盟官網列出各隊關鍵人物 中華隊徐若熙被點名
MLB／大谷翔平實戰打擊登板 道奇主帥讚：狀態肯定比去年好

MLB／大谷翔平實戰打擊登板 道奇主帥讚：狀態肯定比去年好

熱門新聞

劉美賢獲得米蘭冬奧女子花滑冠軍。（美聯社）

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

2026-02-19 17:36
劉美賢的挑染造型，堪稱冬奧時尚女王。（歐新社）

冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」

2026-02-20 01:00
當地時間2月20日，米蘭-科爾蒂納冬奧會自由式滑雪男子U型場地技巧預賽在意大利利維尼奧舉行，中國選手盛海鵬在比賽中。（新華社）

冬奧╱比賽驚見手機飛出…滑雪賽為啥非得帶手機？

2026-02-20 14:12
2月20日，王心迪與妻子徐夢桃（左）在決賽間隙。（新華社）

冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」

2026-02-20 13:17
中國選手谷愛凌。（歐新社）

因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」

2026-02-18 10:06
代表美國隊出賽的華裔選手劉美賢，19日在長曲項目一舉奪冠，是美國24年來在此項目首面金牌，也是劉美賢本屆冬奧的第二面金牌。（路透）

「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒

2026-02-20 04:59

超人氣

更多 >
最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮
谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她

谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她
國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關
63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光

63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行