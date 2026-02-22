經典賽／大谷準備會合日本隊 恩師：若想登板攔都攔不住

大谷翔平。（美聯社）

二刀流巨星大谷翔平結束最後一天道奇 春訓行程，即將啟程前往日本 與國家隊會合，恩師栗山英樹到訪道奇春訓基地關心子弟兵，聊到大谷是否真的不會在經典賽 投球時，他笑說這件事不該是由其他人來判斷，而是如果大谷想上的話，「就算想攔，也攔不住吧！」

大谷今天並未隨隊到客場進行春訓熱身賽，而是留在基地調整，他於實戰投打對戰7打席，共用33球，被敲2安打、送出2K，打擊練習33次揮棒敲出5轟。結束今天練球後，大谷就要前往與日本隊會合，投入經典賽備戰行列。

栗山連兩天都在道奇春訓基地，關心大谷近況，「我最在意的是他是不是過得開心，看到他一直開心打著棒球，真的讓人鬆了一口氣，也感到很安心。」被問到大谷的成績是否已經達到巔峰、難有更高的期待了，栗山笑說：「沒有啊！他才打了55轟耶！他還沒拿過塞揚，也還沒拿過20勝。」

大谷在本屆經典賽預計單刀赴會，今天再被問到如果冠軍賽上演美日大戰，是否可能在第9局登板，重演上屆場面，大谷先是回應「不好說」，再開玩笑提到：「如果楚奧特（Mike Trout）來的話，有可能吧。」楚奧特本屆並未參賽，大谷巧妙迴避了這題，同時為媒體創造題材。

栗山也被問到同樣一題，他對此則是表示，如果同樣場面出現，「我覺得他一定會說『我上』！雖然規則上可能有所限制，但我可以想像那個畫面，如果我是總教練，坐在板凳上，某個瞬間與他對到眼，我想他應該會什麼都沒說就自己走上場，感覺就算想攔也攔不住。」

栗山表示，擁有大谷這種給人「什麼都做得到」感覺的球員，對總教練來說是很重要的事，就算本屆專注打擊，仍然相信他是可以帶領球隊奪冠的選手。