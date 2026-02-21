中職／受國家隊隊友刺激 陳傑憲追求重訓體態不一樣了

統一獅隊陳傑憲（中）。（統一獅隊提供）

統一獅隊年後開訓，21日在台南棒球場進行開訓典禮，陳傑憲 自中華隊歸隊，重新披上母隊球衣，體態明顯有變化，他也透露，自己受到中華隊隊友們的刺激，開始更追求重量訓練，「希望打出去的球更快、更有爆發力。」

陳傑憲前陣子都隨中華隊進行集訓，今天向國家隊告假回到台南參與統一獅隊開訓，久違地穿回統一獅隊球衣，身材明顯變得更壯了一些，談起隊友時也都十分注意大家的體態變化。

陳傑憲透露，自己在去年休賽季遇上了一段撞牆期，在訓練上覺得有點疲勞，「所以這次進國家隊的時候，看著這麼厲害的選手他們的訓練，會覺得自己跟大家好像有點落差，在這段時間就有很認真地去跟上大家。」

這樣的訓練也慢慢收到成果，陳傑憲說：「有發現自己的體重有突破上去，打球的感覺也不錯，只是還要跟自己的身體做磨合。」他也透露自己的InBody數據，目前體重大約80公斤、肌肉量41公斤，「這個數字是我沒看過的，所以有覺得自己的努力有得到一點收穫。」

陳傑憲也期許能將這樣的訓練成果反映在場上的表現，「希望打出去的球可以更快、更有爆發力，不是說要全壘打，是希望打出去的球可以更強，也希望可以繼續保持下去。」

這次開訓回到母隊，陳傑憲看到不少隊友的體態變化也十分「有感」，「一回來看到大家體態變得很好，有些選手變很壯，看到他們的體態就知道，他們是很自律地、很有方向地想要去爭取下場，這點我很欣慰。」

包括朱迦恩、李丞齡都被陳傑憲點名，「看到他們的體態，會覺得他們真的準備好了。」原本身材瘦小的林弘弦更是讓陳傑憲直呼「看到他我真的嚇到了，他真的變滿壯的，我覺得他一定是在休賽季的時候，很努力地在準備自己。」