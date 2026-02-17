MLB／賈吉生涯就差冠軍戒 紐郵感嘆偉大球員終究也會老去

我的頻道

記者藍宗標／即時報導
洋基隊完成春訓首次全隊練球，圖為隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）。（路透）
洋基隊16日完成春訓首次全隊練球，「法官」賈吉（Aaron Judge）受訪時坦言，球團高層在休賽季一度沒有補強動作，讓他和很多球迷一樣沮喪，他說：「當時心想，我們可是紐約洋基呢，快去簽下合適人選，然全力以赴。」

洋基在2009年世界大賽奪冠後，歷經12次季後賽無法重返榮耀，去年在分區系列賽不敵藍鳥隊，11月用合格報價簽回葛里沙姆（Trent Grisham）後，直到今年1月才有其他重大動作，最受矚目是和貝林傑（Cody Bellinger）簽下5年1億6250萬美元合約，如此一來，分區系列賽26人名單中的24人都已回歸球隊。

賈吉16日坦言，在等待洋基出手、其他球隊不斷補強時非常難熬，也向球團高層表達感受，他們處理得很好，現在處於正確的位置。

賈吉生涯10年奪下3座美聯MVP，全壘打王、打點王、打擊王統統拿過，就差世界大賽冠軍戒；「紐約郵報」指出，賈吉仍然面臨領軍封王的巨大壓力，他將在4月滿34歲，雖然目前還沒有絲毫放慢腳步的跡象，但即使是最偉大的球員終究也會老去，如果洋基每年10月都無法奪冠，賈吉的巔峰時期可能被白白浪費。

他說：「只有我們全力以赴拿下冠軍，我才會真正感到滿足，無論什麼獎項、有沒有MVP、能否入選明星賽，這些都無關緊要，最重要是讓洋基重返巔峰，成為最強的球隊。」

