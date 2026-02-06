我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國在美伊會談前夕 再籲美公民「即刻離開伊朗」

日常採買愈花愈兇？「少做一事」變成浪費源頭

經典賽／美國隊合計2471轟、756勝嚇死人 僅8人不是全明星

記者陳宛晶／即時報導
美國隊野心勃勃衝擊世界棒球經典賽，組成星光熠熠豪華陣容，參賽成員賈吉有368轟傲人成績。（路透）
美國隊野心勃勃衝擊世界棒球經典賽，組成星光熠熠豪華陣容，參賽成員賈吉有368轟傲人成績。（路透）

美國隊野心勃勃衝擊世界棒球經典賽，組成星光熠熠豪華陣容，30人名單共有22人具有全明星資歷，寫下經典賽史上之最，團隊合計2471轟、756勝更是令人咋舌。

美國隊投手陣容由史庫柏（Tarik Skubal）、史肯斯（Paul Skenes）領軍，已是史上首度集合前一年度兩位塞揚。若以生涯勝投來看，準名人堂投手克蕭（Clayton Kershaw）攜223勝首度參戰經典賽，當然排名第一，生涯111勝的34歲右投瓦卡（Michael Wacha）居次，接下來是巨人隊強投韋伯（Logan Webb）70勝、小熊隊波伊德（Matthew Boyd）60勝。

▲ 影片來源：x平台＠USABaseball（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

打線陣容攤開更是驚人，共有4位「300轟俱樂部」成員，分別是高史密特（Paul Goldschmidt）372轟、賈吉（Aaron Judge）368轟、哈波（Bryce Harper）363轟、史瓦柏（Kyle Schwarber）340轟。

累積超過百轟的選手還有捕手羅利（Cal Raleigh）153轟、史密斯（Will Smith）128轟、內野手布萊格曼（Alex Bregman）209轟、惠特（Bobby Witt Jr.）105轟、外野手巴克斯頓（Byron Buxton）168轟。

美國22人入選過明星賽，不僅為參賽20隊之最，也是經典賽6屆以來新紀錄，列出沒打過明星賽的選手比打過的更快，而這8人為投手麥克林（Nolan McLean）、賈克斯（Griffin Jax）、史皮爾（Gabe Speier）、凱勒（Brad Keller）、惠特洛克（Garrett Whitlock）、克里文傑（Garrett Cleavinger）、內野手圖蘭（Brice Turang）、克萊門特（Ernie Clement）。

經典賽 賈吉

上一則

NBA／交易大限靜悄悄火箭慘敗 黃蜂交易獲好評還收暌違28年8連勝

延伸閱讀

經典賽／中華隊30人名單揭曉 2美籍戰力助拳

經典賽／中華隊30人名單揭曉 2美籍戰力助拳
經典賽／洋基參賽選手一長串 布恩焦慮：只求平安完賽

經典賽／洋基參賽選手一長串 布恩焦慮：只求平安完賽
經典賽／美、日就沒保險問題？羅哈斯很多話想跟MLB說

經典賽／美、日就沒保險問題？羅哈斯很多話想跟MLB說
經典賽／還原接到大谷電話那天 井端弘和：啊啊啊啊啊

經典賽／還原接到大谷電話那天 井端弘和：啊啊啊啊啊

熱門新聞

約克維奇完美紀錄被阿爾卡拉斯中斷，無緣生涯第25座大滿貫，但在領獎時仍展現風度和幽默感。(新華社)

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

2026-02-01 09:55
大谷翔平（右）與妻子真理子育有一女。（美聯社）

MLB／193公分大谷驕傲能把女兒舉高高 育兒缺點要問老婆

2026-01-31 21:10
中國張帥／比利時梅騰絲（Elise Mertens）組合奪得澳網女雙冠軍。（美聯社）

澳網／張帥女雙奪冠 成中國首位3滿貫得主

2026-01-30 23:11
1月31日，張帥（左）/梅騰絲與獎盃合影。（新華社）

澳網／張帥奪冠感言致敬鄭潔：實現中國大滿貫零的突破

2026-01-31 18:23
22歲的西班牙世界球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）。（路透）

澳網／逆轉約克維奇 阿爾卡拉斯寫最年輕全滿貫紀錄

2026-02-01 07:07
芮芭奇娜舉起澳網女子單打冠軍獎盃慶祝。(新華社)

澳網／再見Ace復仇莎芭蓮卡 芮芭奇娜奪第2座大滿貫金盃

2026-01-31 09:35

超人氣

更多 >
年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇
國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩
吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬

吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬
澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍
已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留

已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留