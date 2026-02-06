經典賽／美國隊合計2471轟、756勝嚇死人 僅8人不是全明星

美國隊野心勃勃衝擊世界棒球經典賽，組成星光熠熠豪華陣容，參賽成員賈吉有368轟傲人成績。（路透）

美國隊野心勃勃衝擊世界棒球經典賽 ，組成星光熠熠豪華陣容，30人名單共有22人具有全明星資歷，寫下經典賽史上之最，團隊合計2471轟、756勝更是令人咋舌。

美國隊投手陣容由史庫柏（Tarik Skubal）、史肯斯（Paul Skenes）領軍，已是史上首度集合前一年度兩位塞揚。若以生涯勝投來看，準名人堂投手克蕭（Clayton Kershaw）攜223勝首度參戰經典賽，當然排名第一，生涯111勝的34歲右投瓦卡（Michael Wacha）居次，接下來是巨人隊強投韋伯（Logan Webb）70勝、小熊隊波伊德（Matthew Boyd）60勝。

Coming soon to the World Baseball Classic 🇺🇸



📸 Mary DeCicco/MLB Photos pic.twitter.com/7dcD3EIOab — USA Baseball (@USABaseball) 2026年1月25日

打線陣容攤開更是驚人，共有4位「300轟俱樂部」成員，分別是高史密特（Paul Goldschmidt）372轟、賈吉 （Aaron Judge）368轟、哈波（Bryce Harper）363轟、史瓦柏（Kyle Schwarber）340轟。

累積超過百轟的選手還有捕手羅利（Cal Raleigh）153轟、史密斯（Will Smith）128轟、內野手布萊格曼（Alex Bregman）209轟、惠特（Bobby Witt Jr.）105轟、外野手巴克斯頓（Byron Buxton）168轟。

美國22人入選過明星賽，不僅為參賽20隊之最，也是經典賽6屆以來新紀錄，列出沒打過明星賽的選手比打過的更快，而這8人為投手麥克林（Nolan McLean）、賈克斯（Griffin Jax）、史皮爾（Gabe Speier）、凱勒（Brad Keller）、惠特洛克（Garrett Whitlock）、克里文傑（Garrett Cleavinger）、內野手圖蘭（Brice Turang）、克萊門特（Ernie Clement）。