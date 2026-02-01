經典賽／還原接到大谷電話那天 井端弘和：啊啊啊啊啊

我的頻道

記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平點頭打經典賽讓井端鬆一口氣。（美聯社）
日本隊作為本屆世界棒球經典賽衛冕冠軍，大谷翔平在去年11月25日宣布參戰，成為日本武士組軍的一大基石，監督井端弘和透露幕後故事，自己是在早上8時接到大谷的來電，得知他點頭參戰，「我在內心裡忍不住大喊『啊啊啊啊啊～』」。

上屆經典賽日本隊由栗山英樹領軍，大谷翔平在恩師麾下出戰，一舉幫助日本隊重返榮耀；本屆日本隊換了主帥，號召力一直備受關注，而大谷確定「上車」，讓井端大大鬆了一口氣，第二波、第三波名單陸續放榜，已經累積史上新高的八名大聯盟級戰力。

井端1月31日在節目訪問中透露招募大谷的幕後故事，第一次見到大谷是在去年春訓，雖然在那時就向大谷提出邀請，但球季開打後，就顧慮著現在又講經典賽的事可能不太好，「想著讓他專心比賽，所以後面就沒有再提這件事，只是跟他說『好好加油』、『球季結束後再說』。」

井端回憶起，就在道奇完成二連霸後不久，大谷的電話就打來了，「我平常差不多6時就起床了，那時大概是8點。」他說其實自己當下已經很清醒，但聽到大谷說「我會參加經典賽，請多多指教了」，他的手還是因為興奮而微微顫抖，在內心裡忍不住激動大喊。

井端坦言，全日本都希望大谷可以參賽，對日本隊來說，大谷就是核心球員，「大谷確定要打，就等於完成第一步，讓人鬆了一口氣。」

日本 經典賽 大谷翔平

