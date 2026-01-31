我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

比褪黑激素更有用 這招能克服長途飛行時差

71歲成龍震撼曝罹患過動症 揭露ADHD真實人生「功夫巨星也是人」

經典賽／大谷翔平準備以指定打擊迎戰WBC 是否投球語帶保留

中央社／洛杉磯31日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
大谷翔平。（路透）
大谷翔平。（路透）

棒球明星大谷翔平將代表日本出戰經典賽（WBC）並與台灣隊交手。他今天表示，以指定打擊（DH）出賽沒有問題，「不確定是否會上場投球」；但總教練羅伯茲說，大谷不會在經典賽投球。

大谷翔平今天與隊友現身道奇球場，出席洛杉磯道奇隊一年一度的球迷活動。他接受媒體訪問時談到，這個休賽季沒有任何傷勢，完全放鬆休息，身體狀況良好，準備好面對春訓。

大聯盟球季按照往例在4月初開打，但今年3月有四年一度的世界棒球經典賽（WBC）。

大谷翔平所屬的日本隊，經典賽與台灣隊同樣分在預賽C組，比賽地點在東京巨蛋。台灣隊3月6日迎戰日本隊，台灣投手將在打線前段正面迎戰大谷翔平。

大谷翔平表示，為了備戰經典賽，春訓的調整腳步會稍微加快一些。

大谷翔平具有「二刀流」身手，兼具投手、打擊2種身分。他表示，今年球季一樣會以二刀流身分出賽，不過是否在世界棒球經典賽中投球，目前還無法確定。

大谷翔平表示，3月經典賽時，以指定打擊（DH）上場是可以確定的，至於投球「取決於我的身體狀況及到比賽時的調整情形，我還不確定自己是否會上場投球」。

有別於大谷翔平語帶保留，沒有把話說死；道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）明確說，大谷翔平不會在經典賽投球，這是大谷做出的決定。他補充說，如果大谷想要在經典賽投球，球團不會阻止。

多家美國媒體引述羅伯茲的說法，認定大谷將不會在經典賽投球。日本隊2023年擊敗美國隊，拿下世界棒球經典賽冠軍，當年大谷翔平扮演關鍵角色。

經典賽 大谷翔平 日本

上一則

澳網／張帥奪冠感言致敬鄭潔：實現中國大滿貫零的突破

延伸閱讀

棒球／攜手大谷翔平 山本由伸參戰經典賽 日本隊公布29人名單

棒球／攜手大谷翔平 山本由伸參戰經典賽 日本隊公布29人名單
MLB／大谷翔平遇對手討簽名開2條件 道奇要贏自己也要贏

MLB／大谷翔平遇對手討簽名開2條件 道奇要贏自己也要贏
MLB／大谷翔平化身英文老師 罕見眼鏡look號召快樂學英語

MLB／大谷翔平化身英文老師 罕見眼鏡look號召快樂學英語
MLB／否認是山本、佐佐木大哥 大谷翔平：那2人沒把我當一回事

MLB／否認是山本、佐佐木大哥 大谷翔平：那2人沒把我當一回事

熱門新聞

U23男足亞洲盃決賽中，中國隊以0:4不敵衛冕冠軍日本隊。(新華社)

U23亞洲盃決賽／中國不敵日本 仍創歷史最好成績

2026-01-24 12:56
海鷹以31：27擊敗洛杉磯公羊。(美聯社)

NFL／海鷹宰公羊 睽違11年重返超級盃 將對決愛國者

2026-01-26 00:11
中國張帥／比利時梅騰絲（Elise Mertens）組合奪得澳網女雙冠軍。（美聯社）

澳網／張帥女雙奪冠 成中國首位3滿貫得主

2026-01-30 23:11
NFL新英格蘭愛國者以10比7險勝丹佛野馬，挺進超級盃。(美聯社)

NFL／愛國者10：7險勝野馬 暴風雪中拿下超級盃門票

2026-01-25 20:15
世界排名還在121的美國華裔新星勒納．田，在澳網打敗梅德維夫，挺進男單8強。 歐新社

澳網／華裔新星賞前球王梅德維夫鴨蛋 闖8強寫11年紀錄

2026-01-25 16:41
澤瑞夫（Alexander Zverev，右）在澳網8強賽擊敗美國華裔新星勒納．田（Learner Tien）。（美聯社）

澳網／24記愛司球拍下美國華裔新星 澤瑞夫連3年闖4強

2026-01-27 09:36

超人氣

更多 >
中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好

中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好
艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上
2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動
申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克
川普轟明州詐欺逾190億美元 點名歐瑪是「詐騙犯」

川普轟明州詐欺逾190億美元 點名歐瑪是「詐騙犯」