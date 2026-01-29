我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金正恩女兒豈是凡人能碰？北韓國防相碰觸金主愛 一度傳遭肅清

川普自稱關稅政策「很友善」 反批質疑者「以中國為中心」

MLB／鄧愷威傳轉戰太空人 媒體評定位：能先發能後援增加右投深度

記者陳宛晶／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
27歲台灣旅美投手鄧愷威傳出交易轉隊。（路透）
27歲台灣旅美投手鄧愷威傳出交易轉隊。（路透）

27歲台灣投手鄧愷威傳出交易轉隊，巨人隊以他向太空人隊換來小聯盟捕手維拉洛爾（Jancel Villarroel），鄧愷威將轉戰太空人，球團對此尚未證實消息。

這起交易經由The Athletic網站負責太空人隊的記者羅姆（Chandler Rome）搶先披露，他留言寫著：「消息指出，太空人、巨人隊即將完成交易，鄧愷威將被送到太空人，交換捕手潛力新秀維拉洛爾，鄧愷威是一位角色彈性的投手，能負責先發輪值也能牛棚待命，將能增加右投深度。」

這已非鄧愷威第一次被交易，他的旅美生涯所效力第一隊為雙城隊，2017年9月以50萬美元簽約金赴美，2019年7月被交易到巨人，在小聯盟穩步前進，2024、25年都於大聯盟留下出賽紀錄，去年8場出賽（7場先發）投出亮點，29.2局投球狂飆39次三振。

鄧愷威今年原本被期待將作為唯一現役大聯盟投手戰力加入中華隊，出戰世界棒球經典賽，但評估整體狀況與未來規畫後決定辭退，他在1月初透過聲明表示，「現階段對我來說，最重要的事情，是把每一個準備環節做到位，穩定地朝下一個目標前進。」

維拉洛爾現年21歲，來自委內瑞拉，2022年展開旅美生涯，守備位置除了捕手外，也能守一壘、外野，在太空人最高層級高階1A，在2025年度的太空人農場體系排名第13。

太空人 鄧愷威 委內瑞拉

上一則

NBA／76人馬克西狂飆40分加準絕殺上籃 國王吞7連敗落至西區墊底

下一則

NBA／火箭杜蘭特揮舞鐮刀單節狂飆16分 老鷹一哥強森缺陣中斷4連勝

延伸閱讀

MLB／官網讚賞運動家22歲重砲柯茲 有如賈吉、大谷的結合體

MLB／官網讚賞運動家22歲重砲柯茲 有如賈吉、大谷的結合體
因醫療撤離國際太空站 4名NASA太空人返地球濺落太平洋

因醫療撤離國際太空站 4名NASA太空人返地球濺落太平洋
國際太空站醫療撤離 前太空人：人類殖民月球火星還早

國際太空站醫療撤離 前太空人：人類殖民月球火星還早
健康出問題 4太空人將提早返航地球

健康出問題 4太空人將提早返航地球

熱門新聞

U23男足亞洲盃決賽中，中國隊以0:4不敵衛冕冠軍日本隊。(新華社)

U23亞洲盃決賽／中國不敵日本 仍創歷史最好成績

2026-01-24 12:56
海鷹以31：27擊敗洛杉磯公羊。(美聯社)

NFL／海鷹宰公羊 睽違11年重返超級盃 將對決愛國者

2026-01-26 00:11
NFL新英格蘭愛國者以10比7險勝丹佛野馬，挺進超級盃。(美聯社)

NFL／愛國者10：7險勝野馬 暴風雪中拿下超級盃門票

2026-01-25 20:15
世界排名還在121的美國華裔新星勒納．田，在澳網打敗梅德維夫，挺進男單8強。 歐新社

澳網／華裔新星賞前球王梅德維夫鴨蛋 闖8強寫11年紀錄

2026-01-25 16:41
湖人以100億元出售後，卻因此讓巴斯家族的宮鬥浮上檯面，圖為在內鬥中勝出的珍妮・巴斯。 (美聯社)

NBA／湖人100億元出售案外案 巴斯家族宮鬥劇浮上檯面

2026-01-22 19:06
自由攀岩傳奇人物Alex Honnold將在24日挑戰徒手攀登台北101。（圖／Netflix提供）

攀岩高手霍諾德徒手攀登台北101 防「不幸墜落」Netflix曝措施

2026-01-23 00:40

超人氣

更多 >
華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊
提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金
魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣
結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局

結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局
夫妻錯開時間領社安金不吃虧 低收入一方可先領

夫妻錯開時間領社安金不吃虧 低收入一方可先領