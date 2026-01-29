經典賽／賈吉披上美國隊球衣 洋基教頭保證：他做好準備了

我的頻道

記者藍宗標／即時報導
賈吉邁入生涯第11季前，將首次參加經典賽。（路透）
洋基隊備戰新球季，將於2月21日對金鶯隊展開首場熱身賽，總教練布恩（Aaron Boone）28日談到「法官」賈吉（Aaron Judge）的現況，認為他已經為3月開打的世界棒球經典賽做好準備。

洋基去年在王牌投手柯爾（Gerrit Cole）因傷缺席的情況下，還是贏得94勝，以美聯外卡的身分晉級季後賽，但在分區系列賽遭藍鳥隊淘汰；賈吉邁入生涯第11季前，將首次參加經典賽，穿上美國隊球衣的照片也正式公布。

美國媒體「紐約郵報」指出，洋基去年在例行賽差點功虧一簣，賈吉7月出現右肘傷勢是很大原因；布恩28日和球團高層視訊時，透露「賈吉傳球訓練進展非常順利，全力備戰經典賽」，或許是這次通話最重要的訊息。

布恩表示，賈吉已經加強投球力量，從投球角度來看，狀態也比平時更好，感覺他備妥春訓沒有問題。

賈吉2016年登上洋基大聯盟，生涯10年打擊率2成94、全壘打368支、打點830分，拿過3次美聯MVP，但打過8次季後賽，從未奪下世界大賽冠軍；洋基前年贏得美聯冠軍，但在世界大賽不敵道奇隊，今年想要重返爭霸戰，賈吉必須保持最佳狀態，隨著他將在4月滿34歲，身體健康變得更重要。

美國隊在過去5屆經典賽有3次晉級4強，唯一封王是2017年，接著2023年冠軍戰不敵日本隊，今年分在預賽B組，將以地主身分在休士頓迎戰墨西哥、義大利、英國、巴西。

賈吉 洋基 經典賽

