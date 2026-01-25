MLB／大谷翔平遇對手討簽名開2條件 道奇要贏自己也要贏

我的頻道

記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平。（路透）
大谷翔平。（路透）

響尾蛇隊內野手培多莫（Geraldo Perdomo）是有名的「谷粉」，為了大谷翔平學日文、討簽名，而他在近日節目中受訪提到互動故事，大谷曾開條件，「我贏了，而且把你解決，就幫你簽名。」最終培多莫對戰3打數1安打、響尾蛇贏球，培多莫輸掉賭注。

「大谷是我的兄弟！」培多莫在節目中毫不掩飾對大谷的崇拜，他大讚：「他根本就是完全不同層級的選手，他不屬於這個聯盟。」

培多莫去年就曾因在壘上用日文向大谷要簽名而躍上新聞版面，這回透露更多細節，他說因為隊上有位會日文的防護員，因此跟她學了幾句日文，希望請求大谷給他簽名球棒，「大谷有聽懂，他說『如果我贏，而且把你解決，就幫你簽』。」

大谷在該場是先發投手，繳出6局僅被敲5安打、無失分，狂飆8次三振好投，而培多莫前兩打席被解決，第三打席敲出安打；道奇帶著4：3領先進入9局下，史考特（Tanner Scott）救援砸鍋，正是被培多莫敲出再見安打。

培多莫面對大谷的曲球敲安，他表示，「老實說，那是我唯一能碰到的球，他在壘上有人時出手超快，速球還能投到100哩，又控在邊角，根本沒有機會，不過當時壘上沒人，所以我能從他的出手準備動作逮到他，敲出那支安打。」

培多莫說：「道奇輸了比賽，我也從大谷手中敲出安打，所以他沒幫我簽球棒，他很清楚地說那是有條件的，他要贏而且要把我解決。」

