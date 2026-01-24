我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共軍委副主席張又俠落馬、軍委委員劉振立被查

美移民掃蕩指揮官穿「法西斯美學」大衣 德媒：像黨衛軍站在衝鋒隊

MLB／41歲薛則在等一通電話 喊話「季中簽約也沒問題」

記者陳宛晶／即時報導
41歲老將薛則。（路透）
41歲老將薛則。（路透）

41歲老將薛則（Max Scherzer）今年將繼續以選手身分拚戰，儘管尚未等到合約，但一點也不心急，根據資深記者羅森索（Ken Rosenthal）透露，即便開季前沒有出現合適機會，若有球隊在季中出現先發投手戰力空缺，薛則不排斥在季中簽約。

薛則18年大聯盟生涯累積221勝117敗、防禦率3.22，送出3489次三振，去年與藍鳥隊簽下1年1550萬美元合約，例行賽出賽17場拿下5勝5敗、防禦率5.19，也在季後賽負責3場先發。

薛則仍在市場上等待合約，羅森索在Foul Territory節目中透露，自己昨天才與薛則講過話，而薛則強調自己整個冬天都在鍛鍊，目前身體狀況都很健康，他也有幾支有興趣的球隊，「如果正確的球隊打來，他可以明天就簽約，但如果機會沒有出現，他有意願等到球季開打之後。」

羅森索進一步指出，選手表現無法皆如預期，球隊有可能在5、6月突然出現先發投手需求，而以薛則的生涯、經濟狀況，他有本錢等待，「所以，不管他在明天簽約或是5月簽約，我都不會感到意外。」

季後賽

上一則

MLB／提點小球員吃飽睡好長得高 山本由伸自嘲：我應該多睡一點

下一則

NBA／字母哥打完公鹿球衣最後一戰？賽後自稱恐因傷休4到6周

延伸閱讀

NBA／盜走詹姆斯冠軍球衣只賣10萬 前熱火保安遭逮

NBA／盜走詹姆斯冠軍球衣只賣10萬 前熱火保安遭逮
NBA／詹皇自認對湖人「忠誠」 41歲只看高爾夫、不在乎外界眼光

NBA／詹皇自認對湖人「忠誠」 41歲只看高爾夫、不在乎外界眼光
場邊人語／超級奪標 四隊搶票

場邊人語／超級奪標 四隊搶票
紐約大都會以兩新秀 換取芝加哥白襪外野手羅伯特

紐約大都會以兩新秀 換取芝加哥白襪外野手羅伯特

熱門新聞

洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）22年來首次未能入選先發，但仍可能替補入選明星賽。路透

NBA明星賽先發名單出爐 詹姆斯連續21年紀錄中斷

2026-01-19 17:27
湖人以100億元出售後，卻因此讓巴斯家族的宮鬥浮上檯面，圖為在內鬥中勝出的珍妮・巴斯。 (美聯社)

NBA／湖人100億元出售案外案 巴斯家族宮鬥劇浮上檯面

2026-01-22 19:06
中國隊球員20日在比賽後與主教練安東尼奧·普切（右二）合影。（新華社）

3球完勝…U23男足亞洲盃 中國隊踢走越南首次進決賽

2026-01-20 13:52
烏克蘭選手奧利尼科娃。（路透）

澳網／處女秀惜敗衛冕冠軍 她將榮耀獻給烏克蘭前線老爸

2026-01-20 03:33
自由攀岩傳奇人物Alex Honnold將在24日挑戰徒手攀登台北101。（圖／Netflix提供）

攀岩高手霍諾德徒手攀登台北101 防「不幸墜落」Netflix曝措施

2026-01-23 00:40
日本好手大坂直美20日以「水母裝」造型，撐著白色陽傘、戴著紗帽進入澳網球場，再度以奇裝異服驚艷四座。歐新社

大坂直美「水母裝」吸睛造型亮相 澳網首輪旗開得勝

2026-01-20 14:01

超人氣

更多 >
要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發
5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列
WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴
新入榜這一超級食物 華人對它不陌生

新入榜這一超級食物 華人對它不陌生
華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星