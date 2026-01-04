我的頻道

影／栽川普手上 馬杜洛押解影片曝 還祝旁人「新年快樂」

得了委國失了台灣？美學者：川普戰術恐成北京對台樣板

經典賽／總統被捕影響參賽？委內瑞拉教頭：我們非壞人

記者藍宗標／即時報導
委內瑞拉擁有許多大聯盟球星，實力相當堅強。（美聯社）
美軍發動軍事行動逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），將在3月參加世界棒球經典賽的國家隊，在國內動盪不安的情況下，面臨何種局面值得觀察，委隊總教練羅培茲（Omar Lopez）說：「我們不是壞人，只想打棒球。」

羅培茲是太空人隊板凳教練，2023年領軍國家隊闖進經典賽八強，今年再度執掌兵符，教練團還有大聯盟前三冠王卡布雷拉（Miguel Cabrera），以及「神之左手」桑塔納（Johan Santana），將在預賽D組和多明尼加、荷蘭、以色列、尼加拉瓜爭取八強門票。

委內瑞拉國內情勢陷入混亂，日本媒體「東京體育」指出，馬杜洛被捕令人震驚，隨著祖國發生劇變，接下來能否順利參加經典賽，民眾的目光都聚焦在國家隊；這場政治動盪引發很多和體育界相關問題，馬杜洛政權垮台後，隨之而來的混亂局面不可避免，派隊參賽的不確定性也驟然增加。

「東京體育」透露，有人認為委內瑞拉若在美國領導下走上民主化道路，參加經典賽並非不可能，棒球在該國擁有特殊地位、廣受歡迎，實際上就是「國球」，沒有什麼比經典賽更能向全球展示「煥然一新的委內瑞拉」，正因如此，如果參賽成為現實，極有可能組成最強陣容。

皇家隊球星培瑞茲（Salvador Perez）、太空人隊亞土維（Jose Altuve）、亞古納（Ronald Acuna Jr.）都是委內瑞拉大咖球員，培瑞茲已經連打3屆經典賽，今年若能組成夢幻隊，團隊戰力十分可觀，有機會再度挑戰2009年闖進四強紀錄。

羅培茲接受美國媒體「The Athletic」採訪時表示，球員不是壞人，大家都想好好打球，自己也專注比賽本身；很多選手都是大聯盟球員，生活和工作都在美國，儘管對祖國局勢快速變化感到難過，但他們決心透過棒球傳遞希望。

經典賽 委內瑞拉 太空人

NBA／溫班亞瑪小腿、膝蓋傷不停 再缺席3場將失獲獎資格

