布朗槍擊／Reddit變「社群偵探社」網友貼文成破案關鍵

「川普內閣異數」國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住

MLB／勇士給金河成太多了 媒體直言就算短約也會虧本

記者藍宗標／即時報導
勇士隊最近在自由球員市場簽下南韓內野手金河成。(路透)
勇士隊最近在自由球員市場簽下南韓內野手金河成。(路透)

勇士隊終止連續7年闖進季後賽紀錄，季後重整投打陣容，最近在自由球員市場簽下南韓內野手金河成，1年短約總值2000萬美元，創下個人生涯單季新高，美國媒體Bleacher Report直言，這筆錢給太多了。

金河成今年因傷只打48場比賽，5支全壘打、17分打點、40支安打、得19分都是生涯5年單季最差紀錄，但明年薪資首次達到2000萬美元，目前在勇士排名第3，前兩名是萊利（Austin Riley）2120萬、歐森（Matt Olson）2100萬。

儘管勇士填補一些空缺，並不意味所有交易都是划算，BR資深作家凱利（Tim Kelly）用「巨額溢價」形容金河成這份合約；他表示，勇士可能多付一些錢，這樣只需和金河成簽1年約，但不要陷入「短約不會虧本」的誤解，尤其是在放棄比切特（Bo Bichette）、選擇金河成的情況下。

比切特是藍鳥隊奪下美聯冠軍的大功臣，也表明願意從游擊區改守二壘的態度，在自由球員市場爭取更多買家；凱利認為勇士投資金河成這筆錢，本來有一部分可以簽下名氣更大的球員，球團高層可能覺得給金河成短約，比嘗試簽下比切特更穩健。

勇士今年戰績76勝86敗在國聯東區排名第4，也是最近8年最差表現，簽定伊格列西亞斯（Raisel Iglesias）、蘇雷亞斯（Robert Suarez）、金河成之後，面對新球季還有許多工作要做。

季後賽 南韓

