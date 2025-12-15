經典賽／道奇勸阻大谷、山本、佐佐木參賽 南韓金慧成不受限制

我的頻道

記者藍宗標／即時報導
金慧成5月4日登上道奇大聯盟，菜鳥球季出賽71場，打擊率2成80、全壘打3支、打點17分，守備位置以二壘為主。（路透）
世界棒球經典賽將次明年3月開打，專門報導道奇隊動態的美國媒體「Dodgers Nation」14日指出，大谷翔平、山本由伸先前遭到球團勸阻，希望他們不要參賽，但不會對南韓籍金慧成參賽有重大限制，他將可順利披上國家隊戰袍。

第6屆經典賽C組預賽明年3月5日在東京巨蛋開打，中華、日本、南韓、澳洲、捷克同組競爭，前兩名晉級8強，金慧成期待繼2023年經典賽後，再度為南韓效力，就等道奇同意。

道奇明年將挑戰世界大賽3連霸，不只勸阻大谷、山本參加經典賽，總教練羅伯茲（Dave Roberts）最近還點名佐佐木朗希，主要是擔心「日本三本柱」可能會在經典賽期間受傷或身體狀況下降，但大谷、山本仍決定參賽，佐佐木確定婉拒日本隊。

Dodgers Nation指出，金慧成的情況和3位日本球員不同，他是道奇「工具人」，季後賽出場機會不多，參加經典賽應該不會受到太大限制。

金慧成5月4日登上道奇大聯盟，菜鳥球季出賽71場，打擊率2成80、全壘打3支、打點17分，守備位置以二壘為主，也守過中外野和游擊區，進入季後賽以代跑為主，在分區系列賽、世界大賽各有1次出賽紀錄，未有任何打席、跑回1分。

經典賽 道奇 日本

