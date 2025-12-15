我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澳洲血腥光明節：雪梨海灘槍擊案16死 針對猶太人恐攻

灣區捷運明年票價上調6.2% 平均票價漲30美分

MLB／今永昇太1年合約想不留後路去拚 談小熊就像「小鴨認定爸媽」

記者陳宛晶／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日籍左投今永昇太續留小熊隊。（美聯社）
日籍左投今永昇太續留小熊隊。（美聯社）

日籍左投今永昇太11月選擇接受2202.5萬美元的合格報價，回到小熊隊陣營，他形容「就像小鴨會把第一眼看到的對象當成父母」，他說這就像是自己對芝加哥、對小熊隊的情感，也抱著沒有退路的決心去拚自己的第3年旅美賽季。

今永昇太2024年從小熊展開旅美生涯，前兩年合約走完後有兩道選擇權，球團方的3年5700萬美元合約、選手方的1年1500萬美元合約雙雙決定不執行，今永雖成自由球員，但隨後接受小熊提出的合格報價，確定明年仍在小熊陣營打拚。

TBS報導揭露今永選擇回歸小熊的心境，談到接受1年合約，他吐露自己不留後路的決心，「我想要切斷後路、不幫自己買保險，簽下1年合約，如果沒有成績，一切就結束了，受傷更是絕對不行，完全沒有退路的狀態，我覺得這樣更適合我，我會全力以赴，希望能交出一個好的賽季。」

今永坦言這是個重大的決定，但至少確定了明年的所在，心情也比較踏實。對於芝加哥及小熊，他也述說確實有著不一樣的情感，他妙喻就像小鴨會把第一眼看到的對象當成雙親一樣，「我所待的第一個城市、第一眼看到的球迷、第一次站上的球場，都是芝加哥小熊。」

芝加哥 保險

上一則

NBA／首度回應保羅離隊事件 雷納德：我也很驚訝

下一則

經典賽／道奇勸阻大谷、山本、佐佐木參賽 南韓金慧成不受限制

延伸閱讀

MLB／韋蘭德拚300勝太難？官網：他可能一直投到50歲

MLB／韋蘭德拚300勝太難？官網：他可能一直投到50歲
MLB／山本由伸明星賽穿白西裝 入選年度55位最佳穿著人士

MLB／山本由伸明星賽穿白西裝 入選年度55位最佳穿著人士
MLB季後賽表現太搶眼 山本由伸榮膺貝比魯斯獎

MLB季後賽表現太搶眼 山本由伸榮膺貝比魯斯獎
MLB／季後賽表現最佳20人 山本由伸壓倒小葛、大谷位居榜首

MLB／季後賽表現最佳20人 山本由伸壓倒小葛、大谷位居榜首

熱門新聞

美國28歲體操巨星西蒙拜爾絲，攝於今年10月。（歐新社）

體操名將拜爾絲社群秀比基尼 火辣展現「隆乳」成果

2025-12-06 19:45
中國216公分長人楊瀚森今年NBA選秀會第一輪16順位被挑中，7日迎接生涯第一場先發。（路透）

NBA／「中國約柯奇」首度先發 楊瀚森犯規比得分多

2025-12-08 00:30
梅西(面對鏡頭者)帶領邁阿密國際奪得美國職業足球大聯盟盃冠軍，德保羅與他相擁。(路透)

梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍

2025-12-06 17:26
國際足總（FIFA）主席英凡蒂諾與大力神盃。（新華社）

2026世界盃決賽門票破4000美元 球迷感到「背叛」

2025-12-13 22:46
阿根廷球王梅西訪問印度出席活動，卻引發「快閃爭議」。他在加爾各答鹽湖體育場現身僅約20分鐘即離場，部分失望的球迷情緒失控，拆毀座椅、破壞場內橫幅與帳棚，並朝球場投擲塑膠椅與水瓶，現場一度混亂。(美聯社)

花錢看梅西卻只看到政客 印度球迷失控拆椅子、丟瓶子

2025-12-14 02:30
葛拉斯諾結婚了。（路透）

MLB／道奇「雪哥」結婚 棒球上寫聯絡方式「搭訕」到漂亮老婆

2025-12-07 18:52

超人氣

更多 >
台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃
雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟
中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準
美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤

美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤
不只是好山好水 調查點名「這個州」居民最長壽

不只是好山好水 調查點名「這個州」居民最長壽