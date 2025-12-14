MLB／韋蘭德拚300勝太難？官網：他可能一直投到50歲

我的頻道

記者藍宗標／即時報導
3屆塞揚獎強投韋蘭德將於明年2月滿43歲，官網形容他可能投到50歲。(路透)
3屆塞揚獎強投韋蘭德將於明年2月滿43歲，官網形容他可能投到50歲。(路透)

自由球員市場競爭激烈，大聯盟官網列出10位年紀38歲以上的球員，強調這些老將雖然生涯過半，但依然寶刀未老，能為球隊做出貢獻，其中3屆塞揚獎強投韋蘭德（Justin Verlander）將於明年2月滿43歲，官網形容他可能投到50歲。

韋蘭德今年效力巨人隊，也是生涯第20季，出賽29場投出4勝11敗、防禦率3.85，儘管勝率不高，但投球局數達152局，尤其9月5場先發投出1勝1敗，防禦率只有2.08，整體評價仍有一定水準。

韋蘭德生涯266勝在現役投手排名第1，官網指出，這位老將想達到300勝里程碑恐怕很難，但也許最終能夠達成，畢竟他可能一直投到50歲。

另一位3屆塞揚獎強投薛則（Max Scherzer），今年在藍鳥隊17場先發投出5勝5敗、防禦率5.19，也在世界大賽對道奇隊扛起兩場先發重任，生涯221勝在現役球員排名第3，只落後克蕭（Clayton Kershaw）2勝。

薛則將在明年7月滿42歲，官網特別指出，單看他在今年例行賽數據，可能讓人覺得已經江郎才盡，但在季後賽用實際行動提醒所有人「我就是薛則」，足以讓其他球隊出於同樣理由簽人，近20年來薛則一直是季後賽最令人生畏的投手之一。

官網點名的其他年紀超過38歲，仍可貢獻球隊的老將還有一壘手高史密特（Paul Goldschmidt）、後援投手馬丁（Chris Martin）、指定打擊麥卡臣（Andrew McCutchen）、外野手范姆（Tommy Pham）、後援投手羅伯森（David Robertson）、一壘手桑塔納（Carlos Santana）、一壘手透納（Justin Turner）、後援投手耶茲（Kirby Yates）。

