經典賽／鄧愷威等巨人4將高機率打WBC 總管對投手擔憂多

記者陳宛晶／即時報導
鄧愷威有強烈意願要打經典賽，但仍需與球團討論。（美聯社）
鄧愷威有強烈意願要打經典賽，但仍需與球團討論。（美聯社）

中華隊明年3月出戰第六屆世界棒球經典賽，作為目前陣中唯一大聯盟級投手的鄧愷威，能否參賽仍是未知數。巨人總管波西（Buster Posey）過去是2017年美國隊經典賽冠軍班底，但如今身分已是球團高層，也坦言自己的顧慮，認為投手參加經典賽要承擔的風險確實遠大於野手。

巨人隨隊記者桑托斯（Justice Delos Santos）日前透露鄧愷威有強烈意願要打經典賽，但仍需與球團討論，桑托斯今天的報導詳細點出巨人陣中有哪些選手可能參戰經典賽，點名其中四人最有可能披上國家隊球衣，分別是南韓隊李政厚、波多黎各隊拉莫斯（Heliot Ramos）、中華隊鄧愷威、委內瑞拉隊布托（José Buttó）。

波西選手時期曾為美國隊參戰2017年經典賽，為該屆冠軍班底，聊起經典賽，他說：「除了大聯盟之外，這是我人生中參與過最喜歡的賽事之一。」但當角色切換到球團高層，他看待這項比賽確實有不同觀點，對於是否放行旗下選手參賽，他表示，「我認為必須先與選手有縝密的討論，釐清可能的優點與缺點。」

「就我看來，投手要承受的風險絕對是大於野手。」波西目前最大的難題在於陣中王牌韋伯（Logan Webb），他目前正與巨人球團協商是否參與經典賽。波西表示，韋伯這幾年來已經非常習慣球季外的訓練步調，讓自己能在春訓先發五到六場後調整到位，他已連續三季為巨人貢獻200局以上投球，但如果要參加經典賽，「他就沒有這樣的餘裕，他必須提早面對賽季中段或賽季尾聲的比賽強度。」

波西承認，自己的想法比較自私一點，他希望韋伯能在生涯尾聲再參加經典賽，但如果他最終還是確定在本屆投入戰線，球隊勢必會與他討論投球限制，「在3月初就要讓自己複製本質上已如季後賽的比賽，這是不可能的事，我們這幾年來已經看過很多例子了，經典賽確實會打亂投手節奏。」

經典賽 鄧愷威 委內瑞拉

