全球唯一藍色麥當勞在亞利桑納州 離台積電廠不遠

大都會流失2球星同日開記者會 紐約郵報：沒人說後悔

MLB／大都會流失2球星同日開記者會 紐約郵報：沒人說後悔

記者陳宛晶／即時報導
兩場記者會幾乎同時間登場，阿隆索(圖右二)正式穿上金鶯25號球衣，狄亞茲則披上道奇3號球衣搭上冠軍列車。(美聯社)
就像是約好一樣，大都會隊今冬流失的兩大球星阿隆索（Pete Alonso）、狄亞茲（Edwin Diaz），新球隊都在12日舉辦加盟記者會，觸動紐約人的神經，「紐約郵報」報導畫好紐約人關注的重點，標題直接寫著：「兩人對於離開紐約都未表達任何後悔」。

報導開頭就寫著：「今天在花旗球場沒有任何記者會，大都會安靜的休賽季還在持續著，但其他地方的動靜可能吸引大都會球迷的注意力。」

兩場記者會幾乎同時間登場，阿隆索正式穿上金鶯25號球衣，狄亞茲則披上道奇3號球衣搭上冠軍列車，紐約媒體知道紐約球迷在意的事，直接為他們畫好記者會的重點。

狄亞茲表示，離開待了7年的紐約並不容易，那裡的人都對自己很好，但隨即話鋒一轉，「我選擇道奇，是因為他們是贏球的隊伍，我想贏，而他們具備所有能贏的條件，選擇道奇是一件相當簡單的事。」他說自己的目標就是幫助道奇再贏得更多世界大賽冠軍，「所以我真的很開心我在這裡，道奇加油！」

阿隆索的句子開頭也是「在紐約度過了美好的時光」，接下來才是重點，「對我來說，完全沒有任何猶豫，（金鶯）這座球場、這座城市、這支球隊、這支球隊，所有事情加在一起，一切就是這麼合拍。」

