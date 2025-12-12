MLB／金鶯讓他看到未來 阿隆索決定轉隊曾徵詢蕭瓦特

我的頻道

記者陳宛晶／即時報導
阿隆索。(美聯社)
阿隆索。(美聯社)

今冬最令人震撼的簽約之一，「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）今天正式披上金鶯隊「25」號球衣，解釋選擇金鶯的原因，背後推手包括前教頭蕭瓦特（Buck Showalter），向他保證「你絕對會愛上巴爾的摩」。

阿隆索結束7年大都會生涯，以5年1.55億美元合約加入金鶯，今天金鶯球團為他舉辦加盟記者會，桌上還擺上一隻巨大的北極熊絨毛娃娃。

阿隆索表示，金鶯是比起其他球隊遠遠高出一截的選擇，「這座球場、這座城市、這支球隊、這支球隊，所有事情加在一起，一切就是這麼合拍。」

回憶聽取金鶯簡報時，他說：「老實說，對於他們所展示的內容，我真的印象深刻，不僅有球隊目前所擁有的天賦，他們還展示了加入我後這支球隊可能的樣貌。」金鶯還說明了球場與基地之後的翻新計畫，「最重要的是，他們對於未來的計畫，有完整的藍圖，很明確地讓我知道他們對於贏球的熱情與願景，就像是告訴我『這就是你的未來、球隊的未來，你會是我們贏得冠軍的重要關鍵』。」

阿隆索也曾為此打電話給蕭瓦特，詢問他在巴爾的摩的經驗，而蕭瓦特說巴爾的摩是他最喜歡的城市之一，有許多美麗的事物值得去探索。阿隆索當場「聲帶模仿」，用蕭瓦特的語調說著：「他說，Pete，你絕對會愛上這個地方。」蕭瓦特曾在金鶯執教9季，就是台灣左投陳偉殷旅美起點的教頭，蕭瓦特也曾在大都會擔任教頭兩季。

阿隆索在大都會穿的20號球衣，在金鶯已是退休背號，改穿25號球衣，他表示，因為自己是在2025年迎接第一個孩子誕生。

