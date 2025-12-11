經典賽／傳山本由伸參賽已獲道奇同意 但朗希因傷史被擋下

美職球界消息人士透露，山本已獲得球團同意，將尊重他的個人意願，得以連續兩屆為日本隊出戰經典賽。 (歐新社)

日本 隊持續等待山本由伸、佐佐木朗希的經典賽參賽動向，日本媒體引述美職消息人士報導，道奇 將會尊重山本的意願，讓他再度代表日本出賽，佐佐木朗希則在右肩傷史顧慮之下將無緣參賽。此外，效力紅雀隊的30歲右投歐布萊恩（Riley O'Brien）表態，非常渴望代表南韓 隊打經典賽。

道奇日籍三本柱目前只有大谷翔平確定參賽，另外兩人尚未做出最後決定，道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）、總經理戈梅斯（Brandon Gomes）近日在冬季會議上的訪談，同樣重申兩人是否參賽還需討論，目前並無定案。

中日體育引述美職球界消息人士透露，山本已獲得球團同意，將尊重他的個人意願，得以連續兩屆為日本隊出戰經典賽，佐佐木則因球團擔憂他的傷史，確定無緣參賽。

報導中提到，山本沒有傷病紀錄，道奇沒有理由可以阻止他出賽，放行同時，預計將針對他的使用方式、球數限制與日本隊教練團展開協調；反觀佐佐木，季中因為右肩傷勢長時間缺陣，據消息透露，道奇總裁弗里德曼（Andrew Friedman）已趁冬季會議直接向日本監督井端弘和表達不會讓佐佐木參賽。

另據媒體報導，歐布萊恩透露，自己已經收到南韓隊的聯繫，紅雀隊也已同意讓他參加經典賽，「他們（紅雀）唯一關心的是，我是否做好了充足準備，訓練計畫是否合理，一切都很順利，球隊也給了我很大的支持。」

歐布萊恩的積極不僅於此，他甚至向上屆代表南韓出賽的道奇隊艾德曼（Tommy Edman）請教，「他說這會是很棒的一次經歷，也鼓勵我可以的話，一定要去打。」

歐布萊恩父親為美國人、母親是南韓人，他的英文全名為「Riley Chun-Young O'Brien」，中間名的「Chun-Young（俊榮，音譯）」就是他的韓文名字，他表示，自己的韓文名字是外公取的，弟弟則叫「Jae-Young（宰榮，音譯）」。

歐布萊恩具備4年大聯盟資歷，本季效力紅雀隊，出賽42場、48局，取得3勝、6中繼成功、6救援成功、防禦率2.06。南韓媒體報導，南韓隊的罩門正是在投手戰力薄弱，歐布萊恩的加入將是一大利多。