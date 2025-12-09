大谷翔平4度獲選美聯社年度最佳男運動員 追平紀錄

我的頻道

中央社加利福尼亞州巴沙迪納9日綜合外電報導
大谷翔平。（路透）
大谷翔平。（路透）

美國職棒日籍巨星大谷翔平正持續追趕更多傳奇運動員。他今天4度獲得美聯社年度最佳男運動員獎，成為獲此殊榮次數最多男運動員之一。

美聯社報導，這位棒球超級巨星以第4度獲得美聯社年度最佳男運動員殊榮結束2025年，與自由車傳奇人物阿姆斯壯（Lance Armstrong）、美國職籃NBA球星詹姆斯（LeBron James）和高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）並駕齊驅，成為獲此殊榮次數最多男運動員。

大谷翔平在日本接受美聯社專訪時說：「能多次獲得這項大獎委實別具意義。」

美聯社及其成員所屬47名體育記者的投票中，大谷拿下29票。他以投打「二刀流」表現協助洛杉磯道奇連莊世界大賽冠軍，並且締造或許堪稱運動史上最偉大的單場個人表現。此前他分別於2024年（效力道奇首季）、2023年和2021年（效力洛杉磯天使）獲此殊榮。

美聯社年度最佳運動員獎自1931年起頒發，跨項運動奇才札哈里絲（Babe Didrikson Zaharias）於1930、1940和1950年代共獲獎6次，創男女運動員之最。

好勝心極強的大谷翔平繼去年追平「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）後，今年再次獲獎。喬丹和老虎伍茲都是他在日本成長過程中一直在關注的對象。

大谷說：「去年我就說過，想要再次獲得這個獎項，我將會繼續努力，期望明年能再度奪獎。」

以下為美聯社專訪大谷翔平的一些重要內容：

●最佳表現留到季後賽

國聯冠軍系列賽第4戰對陣密爾瓦基釀酒人時，大谷主投6局無失分、飆出10次三振，還擊出3發全壘打，獲選該場MVP。他稱這是自己非凡生涯最精彩一戰。

他說：「若以單場來看，我認為應該可以這麼說。那場比賽是季後賽關鍵戰役，我自己也認為發揮得淋漓盡致。」

●表現是否連自己都為之驚艷

他說：「呃，是的，自己有的時候會這樣覺得，但是當然也會有覺得自己不夠好的時候。所以我認為運動員應該兩種心情都會經歷到。」

●如何持續突破自己

大谷說：「我認為目標設得越高，自己該做的事情就越多、想做的事情也越多。如果已經滿足現狀，我不認為沒有付出努力會有實現目標的可能。所以我相信，設定高目標是最重要的。」

●將出戰世界棒球經典賽

對於預計明年3月將代表日本出戰世界棒球經典賽，大谷說：「還不能確定自己是否會登板投球。球隊已經同意我參賽，至於參與的程度和方式，包括打擊，都還要再討論。」

●當前最大目標

再拚世界大賽三連霸是他明年最重要目標之一。

大谷說：「保持健康狀態、每場比賽都不因傷缺陣，是我定下的最基本目標。」

●場外同樣受矚目

美國球迷樂見大谷偶爾以英語在公開場合發言。他大多聽得懂英文，但受訪多半透過口譯。

大谷說：「我覺得最好能用英語表達，哪怕只是很小的進步，我也要持續努力。」

