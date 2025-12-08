棒球／不顧道奇反對 佐佐木朗希跟隨大谷 參戰經典賽

佐佐木朗希確定要打經典賽。(路透)

洛杉磯道奇 隊右投佐佐木朗希 （Roki Sasaki）已被列入世界棒球經典賽（WBC）日本 隊預備名單，現年24歲的佐佐木朗希將與大谷翔平再度攜手代表日本隊出戰。

大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希2023年皆曾代表日本出賽，如今佐佐木朗希預計再度成為日本隊重要戰力。他2023年替日本隊先發兩場，繳出3.52防禦率並送出11次三振。

佐佐木朗希在大聯盟生涯初期一度掙扎，前8場先發的防禦率高達4.72，他的叉指球威力下滑，控球也不穩。

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）此前表示，雖然尊重大谷、山本由伸、佐佐木朗希等道奇球員的個人決定，但「就我個人而言，希望他們不要參加WBC」。

羅伯茲對大谷以投手身分參與WBC依然謹慎。他明確指出：「如果只以指定打擊（DH）上場沒有問題。」並說大谷在代表隊期間會透過牛棚練投維持狀態，但強調「不會在實戰形式的比賽中登板」。

至於山本由伸與佐佐木朗希的參賽可能性，羅伯茲也表示投手參賽更具風險，因此態度保留：「對投手來說確實比較困難。不過還不確定會怎麼樣，需要與由伸和朗希好好談談，仔細評估他們的身體狀態。」