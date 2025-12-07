我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電車抵稅沒那麼簡單 華女踩雷後才知門檻限制多

冬季風暴快速移動 俄州到紐約州降雪 全美空中交通大亂

MLB／邦茲隊友肯特入選名人堂 他和克萊門斯又被排除在外

記者藍宗標／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
大聯盟史上揮出最多全壘打的二壘手肯特確定入選名人堂。（美聯社）
大聯盟史上揮出最多全壘打的二壘手肯特確定入選名人堂。（美聯社）

大聯盟史上揮出最多全壘打的二壘手肯特（Jeff Kent）確定入選名人堂，過去涉入禁藥醜聞的邦茲（Barry Bonds）、克萊門斯（Roger Clemens）繼續被排除在外，兩人經過10次美國棒球作家協會（BBWAA）票選失敗以及首次委員會投票落敗，一再失去進入名人堂的機會。

「現代棒球委員會」（Contemporary Baseball Era Players Committee）由16名成員組成，候選人必須拿到12票（75%）才能當選，肯特獲得14票（87.5%）。

肯特生涯17年效力6支球隊，2008年在道奇退休，留下打擊率2成90、全壘打377支、打點1518分的成績，其中351轟是以二壘手締造紀錄，一共5次入選明星賽，2000年在巨人隊奪下國聯MVP。

其他候選人都未達到門檻，戴嘉多（Carlos Delgado）獲得9票、莫菲（Dale Murphy）和馬丁利（Don Mattingly）都是6票，邦茲、克萊門斯、薛菲爾德（Gary Sheffield）、瓦倫祖拉（Fernando Valenzuela）都低於5票。

邦茲過去在巨人和肯特當過6年隊友，生涯762轟、2001年73轟都是史上最佳紀錄；克萊門斯生涯拿過7座塞揚獎、7次防禦率王，美國總統川普在投票前夕呼籲讓他進入名人堂，仍未通過現代棒球委員會的票選。

投票 道奇 退休

上一則

NBA／強森持續爆發連兩天上演大三元 老鷹隊史第2人

下一則

NBA／詹姆斯致勝三分球、唐西奇大三元 湖人打退76人

延伸閱讀

MLB／道奇「雪哥」結婚 棒球上寫聯絡方式「搭訕」到漂亮老婆

MLB／道奇「雪哥」結婚 棒球上寫聯絡方式「搭訕」到漂亮老婆
MLB／季後賽表現最佳20人 山本由伸壓倒小葛、大谷位居榜首

MLB／季後賽表現最佳20人 山本由伸壓倒小葛、大谷位居榜首
棒球名人堂公布前夕 川普再籲納入前投手克萊門斯

棒球名人堂公布前夕 川普再籲納入前投手克萊門斯
MLB／山本由伸世界大賽這顆球 拍賣會喊到3760美元

MLB／山本由伸世界大賽這顆球 拍賣會喊到3760美元

熱門新聞

梅西(面對鏡頭者)帶領邁阿密國際奪得美國職業足球大聯盟盃冠軍，德保羅與他相擁。(路透)

梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍

2025-12-06 17:26
美國28歲體操巨星西蒙拜爾絲，攝於今年10月。（歐新社）

體操名將拜爾絲社群秀比基尼 火辣展現「隆乳」成果

2025-12-06 19:45
洛杉磯湖人前中鋒坎貝爾(中)。(美聯社資料照)

NBA湖人前中鋒坎貝爾佛州溺斃 警方研判死於意外

2025-12-06 12:40
美國職籃NBA洛杉磯湖人前中鋒坎貝爾（Elden Campbell，中）2日逝世，享年57歲。美聯社

NBA／曾與Kobe和歐尼爾聯手 湖人前中鋒坎貝爾逝世

2025-12-03 15:39
烏克蘭跳水運動員里斯昆今年7月在新加坡比賽的檔案照。（美聯社）

烏克蘭跳水冠軍轉投俄羅斯 遭控背叛…除名、剝奪榮譽

2025-12-05 14:01
美國職籃NBA傳奇控衛保羅（Chris Paul）與洛杉磯快艇隊的緣分已告一段落。路透

NBA／保羅突遭快艇裁掉 控衛之神恐提前結束最後一季

2025-12-03 14:07

超人氣

更多 >
川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識
美國現象／6理由 傳統養老村不再吃香

美國現象／6理由 傳統養老村不再吃香
解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架
好萊塢完了？AI虛擬女星亮相 詹姆斯卡麥隆：令人恐懼

好萊塢完了？AI虛擬女星亮相 詹姆斯卡麥隆：令人恐懼
烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備