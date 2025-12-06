MLB／山本由伸世界大賽這顆球 拍賣會喊到3760美元

圖為多倫多藍鳥球員柯克在世界大賽，對決道奇投手山本由伸。（美聯社）

大聯盟官方拍賣 會3日正式展開，今天邁入第4天，世界大賽 相關物品都出現高價，競標價格持續攀升，道奇 隊王牌投手山本由伸讓藍鳥隊柯克（Alejandro Kirk）揮出界外球的實戰球喊到3760美元。

道奇在世界大賽打滿7戰扳倒藍鳥隊，成為本世紀首支完成2連霸的球隊，山本最後一戰後援2.2局無失分奪勝，也是世界大賽第3勝，獲選系列賽MVP。

第7戰11局下，山本在1出局一、三壘有人時對決柯克，第1球投出92英里卡特球，讓他揮出界外球，最後製造再見雙殺，幫助道奇5：4險勝，奪下隊史第9座世界大賽冠軍，追平運動家、紅襪隊，並列史上第3。

這顆界外球的實戰球經過26次競價已達3760美元，拍賣會將於11日結束。

道奇在世界大賽第3、4、5場比賽擔任主隊，大谷翔平置物櫃上方的名條從100美元起跳，目前已經飆升到1610美元。

另外，道奇、小熊隊3月18日在東京巨蛋進行海外開幕戰，大谷9局上揮出左外野方向二壘打，這顆實戰球也出現在拍賣會上，目前喊到4310美元。