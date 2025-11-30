MLB／千賀滉大表態續留紐約大都會 決定權不是他說了算

日本投手千賀滉大。（美聯社）

紐約大都會 隊日本 投手千賀滉大近兩年飽受傷病困擾，最近傳言可能被交易，儘管他向球團高層表達繼續效力的態度，但有部分球隊評估目前自由球員市場先發投手的行情，認為千賀是「具有吸引力的低價買入人選」，大都會不排除會有動作。

千賀在2022年底和大都會簽下5年7500萬美元合約，已經走完3年，還剩明、後年合計2800萬美元；這筆合約設定大都會前3年不能交易，但千賀在最後兩年只能拒絕10隊，儘管他表態寧願留在大都會、不願被交易，最後決定權仍在球團。

千賀前年出賽29場投出12勝7敗、防禦率2.98，去年因傷只投1場，今年復出增至22場，近兩季合計只有8勝6敗，大都會迎接新球季，他的去留成為當務之急。

千賀今年一度表現不佳被下放小聯盟，帶著這份遺憾希望重返大都會先發輪值陣容，成為王牌投手；但美國媒體指出，大都會隊擁有交易千賀的選擇權，而且已有多支球隊表達興趣，即使他強烈希望留在大都會，難以輕易改變處境。

大都會今年未進季後賽 ，讓球迷失望不已，明年需要更穩定的先發投手，日本職棒西武獅隊王牌投手今井達透過入札制挑戰大聯盟，大都會也被點名加入搶人行列。