我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

存款不到100萬 美國安享退休可能嗎？

川普已決定Fed下一任主席「大黑馬」強調市場反應正面

MLB／千賀滉大表態續留紐約大都會 決定權不是他說了算

記者藍宗標／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本投手千賀滉大。（美聯社）
日本投手千賀滉大。（美聯社）

紐約大都會日本投手千賀滉大近兩年飽受傷病困擾，最近傳言可能被交易，儘管他向球團高層表達繼續效力的態度，但有部分球隊評估目前自由球員市場先發投手的行情，認為千賀是「具有吸引力的低價買入人選」，大都會不排除會有動作。

千賀在2022年底和大都會簽下5年7500萬美元合約，已經走完3年，還剩明、後年合計2800萬美元；這筆合約設定大都會前3年不能交易，但千賀在最後兩年只能拒絕10隊，儘管他表態寧願留在大都會、不願被交易，最後決定權仍在球團。

千賀前年出賽29場投出12勝7敗、防禦率2.98，去年因傷只投1場，今年復出增至22場，近兩季合計只有8勝6敗，大都會迎接新球季，他的去留成為當務之急。

千賀今年一度表現不佳被下放小聯盟，帶著這份遺憾希望重返大都會先發輪值陣容，成為王牌投手；但美國媒體指出，大都會隊擁有交易千賀的選擇權，而且已有多支球隊表達興趣，即使他強烈希望留在大都會，難以輕易改變處境。

大都會今年未進季後賽，讓球迷失望不已，明年需要更穩定的先發投手，日本職棒西武獅隊王牌投手今井達透過入札制挑戰大聯盟，大都會也被點名加入搶人行列。

大都會 日本 季後賽

上一則

NBA／安比德回歸仍輸 老鷹2OT血戰扳倒76人

延伸閱讀

MLB／大谷翔平談「有女兒大不同」揭露成立基金會想法

MLB／大谷翔平談「有女兒大不同」揭露成立基金會想法
「只送不賣」大谷最新周邊超可愛 球迷被萌翻：拜託給我

「只送不賣」大谷最新周邊超可愛 球迷被萌翻：拜託給我
MLB／大谷翔平「場外轟」拍出27萬 球棒也有30萬元

MLB／大谷翔平「場外轟」拍出27萬 球棒也有30萬元
MLB／大谷翔平表現不現實 媒體為他創新詞：Ohtanic

MLB／大谷翔平表現不現實 媒體為他創新詞：Ohtanic

熱門新聞

WNBA球星克拉克。(美聯社)

NBA／柯瑞分手UA 簽不下克拉克成痛點

2025-11-24 21:39
熱火總教練史波史特拉26日奪下了執教生涯的第800勝。（美聯社）

NBA／遭球員潑水才知執教800勝 熱火教頭齊名波波維奇、史隆

2025-11-27 03:40
YTR「拉西哥LAC」開箱大谷翔平50/50紀錄卡盒，意外抽出全球僅三張超級神卡兌換券 。圖／翻攝自YT拉西哥 LAC

台網紅開出大谷翔平「神卡」價值逾百萬…原地財富自由

2025-11-28 14:22
湖人隊23日以108：106奪下4連勝。(美聯社)

NBA／三巨頭頂住爵士反撲 湖人奪4連勝 唐西奇拿33分

2025-11-23 23:28
威廉斯。(美聯社)

NBA／二把手威廉斯明歸隊 開季18勝1敗的雷霆怎麼輸

2025-11-27 22:30
FIFA公布世界盃抽籤檔次與規則。（路透）

足球／FIFA公布2026世界盃抽籤檔次 前4強享特殊規則

2025-11-26 03:50

超人氣

更多 >
ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕
1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意
凱特王妃穿舊衣亮相 網對比今昔憂心：消瘦如棒棒糖

凱特王妃穿舊衣亮相 網對比今昔憂心：消瘦如棒棒糖
紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪
「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企

「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企