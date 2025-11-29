我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華女外出旅遊 內褲精心縫製口袋專門為這事

「去廚房替大家做飯」 南加警局高管涉歧視亞裔警員

MLB／許願山本、大谷明年爭塞揚獎 道奇教頭：我不會偏心

記者陳宛晶／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為大谷翔平(左)與山本由伸(右)。(美聯社)
圖為大谷翔平(左)與山本由伸(右)。(美聯社)

道奇隊靠日籍三星撐起奪冠大業，大谷翔平明年還將恢復完整的二刀流賽季，道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）談到山本由伸明年是否會是塞揚熱門，給出肯定答案，也主動提到大谷翔平的可能性，「我不會偏袒任何一人，我會一起支持他們兩個。」

羅伯茲接受體育報知專訪，眾多話題圍繞在日籍三星，尤其是山本由伸，本季為道奇貢獻王牌級成績單，季後賽更展現一夫當關的氣勢，世界大賽獨拿3勝，外界認為明年開幕戰先發非他莫屬，羅伯茲也認同。

「以目前的狀況來看，明年開幕戰先發確實就是他。」羅伯茲表示，山本確實展現了值得開幕戰先發的價值，「我認為這是他應得的。」

外界關注山本經歷今年賽季的疲勞後可能在明年「還債」，羅伯茲也不諱言：「他本季先投了東京賽，又一路投到世界大賽，明年還可能參加經典賽。」他說山本對自己的身體狀況一向非常細心照料，「但我們還是需要靈活一點安排他的投球計畫，畢竟他不是體格特別壯碩的選手。」

被問是否看好山本明年競爭塞揚，羅伯茲也給出肯定答覆，「那會非常令人興奮。」他表示，不管是山本或大谷，都會有機會，自己沒有投票權，不需煩惱要選誰，「所以我是比較希望兩人都可以入圍，如果他們可以一起競爭塞揚，那代表道奇有一個成功的賽季。」

羅伯茲也在這段專訪中重申對於三位日籍選手參戰經典賽的態度，確實並不樂見，大谷季中才剛投球復出，山本累積了極大投球量，佐佐木朗希也在季中遭遇肩膀傷情，而道奇今年打滿世界大賽，休賽季已經比其他球隊短，「如果再參加經典賽，休賽季就更短了。」

道奇 世界大賽 經典賽

上一則

NBA／差點掉球變關鍵三分彈 愛德華飆39分退塞爾蒂克

下一則

NBA／菜鳥三分彈續命 布里吉斯延長賽拿10分 黃蜂退暴龍首度連勝

延伸閱讀

大谷翔平參戰經典賽 3月6日對決中華隊 這兩人動向受關注

大谷翔平參戰經典賽 3月6日對決中華隊 這兩人動向受關注
棒球／大谷翔平宣布參戰WBC 韓媒：如災難般消息

棒球／大谷翔平宣布參戰WBC 韓媒：如災難般消息
MLB／大谷翔平表現不現實 媒體為他創新詞：Ohtanic

MLB／大谷翔平表現不現實 媒體為他創新詞：Ohtanic
MLB／全球唯一山本由伸卡被NBA球星抽中 最終7.2萬元賣出

MLB／全球唯一山本由伸卡被NBA球星抽中 最終7.2萬元賣出

熱門新聞

WNBA球星克拉克。(美聯社)

NBA／柯瑞分手UA 簽不下克拉克成痛點

2025-11-24 21:39
熱火總教練史波史特拉26日奪下了執教生涯的第800勝。（美聯社）

NBA／遭球員潑水才知執教800勝 熱火教頭齊名波波維奇、史隆

2025-11-27 03:40
YTR「拉西哥LAC」開箱大谷翔平50/50紀錄卡盒，意外抽出全球僅三張超級神卡兌換券 。圖／翻攝自YT拉西哥 LAC

台網紅開出大谷翔平「神卡」價值逾百萬…原地財富自由

2025-11-28 14:22
湖人隊23日以108：106奪下4連勝。(美聯社)

NBA／三巨頭頂住爵士反撲 湖人奪4連勝 唐西奇拿33分

2025-11-23 23:28
威廉斯。(美聯社)

NBA／二把手威廉斯明歸隊 開季18勝1敗的雷霆怎麼輸

2025-11-27 22:30
快艇隊後衛保羅正式宣告，本季將是生涯最後一個NBA賽季。（美聯社）

NBA／保羅沒拿過冠軍戒 湖人總教練：已是終極贏家

2025-11-23 01:05

超人氣

更多 >
腦袋年輕不是夢 華郵研究：每天做「這件事」就能抗老

腦袋年輕不是夢 華郵研究：每天做「這件事」就能抗老
香港大火震驚國際 甄子丹老婆發言惹怒中國網友急刪文

香港大火震驚國際 甄子丹老婆發言惹怒中國網友急刪文
李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮
熬過11月苦日子結束 4生肖年底註定要發橫財

熬過11月苦日子結束 4生肖年底註定要發橫財
提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定