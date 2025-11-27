經典賽／預測大谷翔平不會投球 球評提議守右外野

我的頻道

記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平。(美聯社)
大谷翔平。(美聯社)

道奇隊日本球星大谷翔平宣布參加明年世界棒球經典賽，但究竟是投打二刀流還是單刀赴會尚未定案，大聯盟官網球評雷諾茲（Harold Reynolds）直言「他不會投球」，甚至提議可以守右外野。

大谷翔平決定參加經典賽後成為話題，《MLB Network》在節目中討論此事，雷諾茲認為，考量到傷病因素，「我不認為道奇會冒險讓他投球。」加上日本隊投手陣容堅強，大谷應該會以指定打擊方式出賽。

主持人弗洛雷斯（Robert Flores）則點出，目前看來，只要是大谷翔平想做的事，他就會去做，就像上一屆大谷在關鍵時刻登板投球，「如果他真的想投球，就會是在那個時刻。」

大谷翔平在冠軍賽再見三振解決當時天使隊隊友楚奧特（Mike Trout），被譽為棒球史上最經典一刻，弗洛雷斯也指出，那個當下讓經典賽提升到不同次元，「如果他不投球，我才會感到驚訝。」

不過雷諾茲指出，道奇隊在大谷翔平身上的合約還有大約6億美元之多，身體的風險不容忽視，加上手肘曾經動刀，球隊對他在國際賽的使用勢必更加謹慎，還是要考量到現實，真的有需要的話「他可以守右外野」，弗洛雷斯則回答：「我也很想看看。」

大谷翔平參戰經典賽 3月6日對決中華隊 這兩人動向受關注

棒球／大谷翔平宣布參戰WBC 韓媒：如災難般消息

MLB／大谷翔平談「有女兒大不同」揭露成立基金會想法

棒球經典賽／大谷翔平宣布參戰：很高興再次代表日本出賽

WNBA球星克拉克。(美聯社)

NBA／柯瑞分手UA 簽不下克拉克成痛點

2025-11-24 21:39
大谷翔平與捕手史密斯(左)場上默契佳，場下也有好交情。(路透)

MLB／不想跟大谷翔平一起打擊 道奇鐵捕：他太強了

2025-11-20 21:54
湖人隊23日以108：106奪下4連勝。(美聯社)

NBA／三巨頭頂住爵士反撲 湖人奪4連勝 唐西奇拿33分

2025-11-23 23:28
大谷翔平今年寫下多項難得紀錄，媒體為他創造新詞「Ohtanic」，用以形容只有大谷翔平辦得到的事情。(歐新社)

MLB／大谷翔平表現不現實 媒體為他創新詞：Ohtanic

2025-11-21 22:40
快艇隊後衛保羅正式宣告，本季將是生涯最後一個NBA賽季。（美聯社）

NBA／保羅沒拿過冠軍戒 湖人總教練：已是終極贏家

2025-11-23 01:05
熱火總教練史波史特拉26日奪下了執教生涯的第800勝。（美聯社）

NBA／遭球員潑水才知執教800勝 熱火教頭齊名波波維奇、史隆

2025-11-27 03:40

香港大火已83死 76傷 逾250人失聯

獲永居權最後一關 公民配偶參加綠卡面試竟被上銬帶走

香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返

