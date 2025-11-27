我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拍受災戶沒同理心？香港大火「震撼照」故事曝光

「經歷超級世紀惡夢」香港宏福苑住戶吐心聲 靠它成功帶愛貓逃生

MLB／媒體盛讚大谷改變道奇命運 史上最糟2份合約來自國民

記者藍宗標／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
大谷翔平。（美聯社）
大谷翔平。（美聯社）

天使隊在2019年12月11日從自由球員市場簽下瑞登（Anthony Rendon），沒想到卻是惡夢的開始，過去6個球季加起來只打257場比賽，球團高層打算直接買斷明年合約，Yahoo體育指出，大聯盟史上最糟糕的兩份合約都來自2019年國民隊。

瑞登6年前幫助國民奪下隊史首座世界大賽冠軍，單季34轟、126分打點都寫下生涯新高，季後離開待了7年的國民，以自由球員身分和天使簽下7年2億4500萬美元合約，總值在史上排名24，平均年薪3500美元更在三壘手高居第2，僅次於布萊格曼（Alex Bregman）的4000萬美元。

但瑞登長年飽受傷痛之苦，除了2020年球季因疫情縮短，出賽52場算是正常（各隊60場例行賽），接下來4季合計只打205場，今年更因髖關節手術徹底休兵；天使砸下重金投資瑞登只換來22轟、125分打點，被喻為成為史上最慘合約之一，明年最後1年3800萬美元恐怕決定直接認賠。

Yahoo體育指出，盡管很多人對球員簽下九位數合約感到焦慮，但實際上往往是相當不錯的投資，有時會得到一位改變格局的超級巨星，帶領球隊走向輝煌，例如大谷翔平、席格（Corey Seager）、薛則（Max Scherzer），很少有球員幾乎從一開始就失去先發實力，甚至根本無法上場比賽。

所謂史上最糟兩份合約都來自國民，另一人正是史特拉斯堡（Stephen Strasburg），同樣在2019年封王後簽下7年2億4500萬美元合約，結果2020到22年只投8場、31.2局，戰績1勝4敗，「天才小史」去年正式宣布退休

Yahoo體育指出，瑞登、小史這兩份看似相同的合約，從財務角度來看堪稱史上最糟糕，只有另一份合約可以相提並論，就是洛磯隊布萊恩（Kris Bryant）7年1億8200萬美元合約，目前走完前4季只出賽170場，打擊率2成44、全壘打17支、打點61分，傳言他和瑞登一樣面臨退休命運，但他堅稱沒有這種想法。

退休 大谷翔平 疫情

上一則

NBA／公鹿不敵熱火 「火腿教練」終結NBA盃不敗傳說

下一則

NBA／柯瑞傷退 勇士浪費14分領先不敵火箭

延伸閱讀

大谷翔平參戰經典賽 3月6日對決中華隊 這兩人動向受關注

大谷翔平參戰經典賽 3月6日對決中華隊 這兩人動向受關注
經典賽／大谷僅帶單刀參賽？日媒：若他想投道奇擋不了

經典賽／大谷僅帶單刀參賽？日媒：若他想投道奇擋不了
經典賽／日媒分析大谷參戰重要性 日本隊3大考驗要靠他

經典賽／日媒分析大谷參戰重要性 日本隊3大考驗要靠他
「只送不賣」大谷最新周邊超可愛 球迷被萌翻：拜託給我

「只送不賣」大谷最新周邊超可愛 球迷被萌翻：拜託給我

熱門新聞

WNBA球星克拉克。(美聯社)

NBA／柯瑞分手UA 簽不下克拉克成痛點

2025-11-24 21:39
11月18日，在香港舉行的2027年亞洲盃預選賽小組賽中，香港隊主場1：2不敵新加坡隊。(新華社)

新加坡部長諷香港球迷球隊「像白痴一樣」談話曝光後致歉

2025-11-19 23:00
大谷翔平與捕手史密斯(左)場上默契佳，場下也有好交情。(路透)

MLB／不想跟大谷翔平一起打擊 道奇鐵捕：他太強了

2025-11-20 21:54
湖人隊23日以108：106奪下4連勝。(美聯社)

NBA／三巨頭頂住爵士反撲 湖人奪4連勝 唐西奇拿33分

2025-11-23 23:28
圖為大聯盟日籍球星大谷翔平（右）與妻子真理子在NBA觀眾席觀戰。(路透)

MLB／日媒封真美子「完美MVP老婆」 細數為大谷翔平的支援

2025-11-19 23:20
大谷翔平今年寫下多項難得紀錄，媒體為他創造新詞「Ohtanic」，用以形容只有大谷翔平辦得到的事情。(歐新社)

MLB／大谷翔平表現不現實 媒體為他創新詞：Ohtanic

2025-11-21 22:40

超人氣

更多 >
香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制
白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留

白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留
香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災
香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光

香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光
與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位