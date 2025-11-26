棒球／大谷翔平宣布參戰WBC 韓媒：如災難般消息

我的頻道

中央社／首爾26日綜合外電報導
洛杉磯道奇隊日本球星大谷翔平。（路透）
美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊日本球星大谷翔平昨天宣布出戰明年世界棒球經典賽（WBC），這一消息也引起南韓媒體擔憂，有韓媒直言，這對南韓代表隊來說是如同災難般的消息。

大谷翔平昨天在個人社群媒體上發文表示，「很開心能代表日本，再度出賽」。他也用英文感謝球迷的支持，並表示，「會努力受訓，且期待明年再看到你們（球迷）」。

此消息一出也引起南韓棒球界熱議，南韓媒體「體育朝鮮」昨天報導指出，如果大谷翔平宣布參戰，等於道奇隊友山本由伸、佐佐木朗希也自動參戰了，這對日本來說雖然是如慶典般的消息，但南韓變成了「對日本的比賽是不是該放棄了」局面。

「體育朝鮮」也直言，「這對南韓代表隊來說，是如同災難般的消息」。南韓隊將在明年3月7日強碰日本隊，報導指出，日本隊本來就是很難打贏的對手，若再加上大聯盟等級的選手，戰力差距只會更加擴大。

韓媒「The Sports Times」今天報導指出，大谷翔平願意參加WBC，這件事本身可能就會成為鼓勵其他日本大聯盟球員參與的訊息，「隨著大谷翔平確定出戰WBC，南韓棒球面前出現了一座要跨越的巨大高山」。

SBS新聞報導，在上一屆2023年WBC中，大谷翔平對上南韓隊時敲出2支安打、獲得2次四死球，表現活躍使南韓隊吞敗。

