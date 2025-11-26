棒球／大谷翔平宣布參戰WBC 韓媒：如災難般消息

洛杉磯道奇隊日本球星大谷翔平。（路透）

美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊日本 球星大谷翔平 昨天宣布出戰明年世界棒球經典賽（WBC），這一消息也引起南韓 媒體擔憂，有韓媒直言，這對南韓代表隊來說是如同災難般的消息。

大谷翔平昨天在個人社群媒體上發文表示，「很開心能代表日本，再度出賽」。他也用英文感謝球迷的支持，並表示，「會努力受訓，且期待明年再看到你們（球迷）」。

此消息一出也引起南韓棒球界熱議，南韓媒體「體育朝鮮」昨天報導指出，如果大谷翔平宣布參戰，等於道奇隊友山本由伸、佐佐木朗希也自動參戰了，這對日本來說雖然是如慶典般的消息，但南韓變成了「對日本的比賽是不是該放棄了」局面。

「體育朝鮮」也直言，「這對南韓代表隊來說，是如同災難般的消息」。南韓隊將在明年3月7日強碰日本隊，報導指出，日本隊本來就是很難打贏的對手，若再加上大聯盟等級的選手，戰力差距只會更加擴大。

韓媒「The Sports Times」今天報導指出，大谷翔平願意參加WBC，這件事本身可能就會成為鼓勵其他日本大聯盟球員參與的訊息，「隨著大谷翔平確定出戰WBC，南韓棒球面前出現了一座要跨越的巨大高山」。

SBS新聞報導，在上一屆2023年WBC中，大谷翔平對上南韓隊時敲出2支安打、獲得2次四死球，表現活躍使南韓隊吞敗。