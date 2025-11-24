12強賽／《冠軍之路》揭曉主題曲、官方海報 曾豪駒看預告已感動

我的頻道

記者陳宛晶／台北即時報導
《冠軍之路》海報。（牽猴子提供）
《冠軍之路》海報。（牽猴子提供）

中華隊在去年的今天稱霸世界12強棒球賽，紀錄片《冠軍之路》記錄奪冠的熱血歷程，24日舉辦《冠軍之路》記者會， 總教練曾豪駒期盼透過這部紀錄片，讓大家一起重溫12強奪冠的感動。

影片來源：牽猴子電影粉絲俱樂部

2026開年最熱血的紀錄片電影《冠軍之路》甫公布明年1月1日定檔時間與正式預告，在各大媒體與社群掀起熱烈討論，影迷與球迷無不引頸期盼。今在各界期待下，舉行滅火器樂團主唱楊大正獻唱主題曲〈今天的我〉MV亮相，暨正式海報發布記者會，總教練曾豪駒、中華職棒會長蔡其昌親臨致詞，重溫去年奪冠的感動。

蔡其昌表示，今天來記者會，腦袋一半在想12強、一半在想經典賽，壓力很大，「但我隔壁那位（曾豪駒）壓力更大，頭髮都白了。」他笑說，台灣人看棒球不像在看棒球，像是戰爭，這座12強冠軍對台灣社會影響很大，在很多人不看好的情況下衝破困境，讓很多原本不看棒球的人開始看棒球，透過這部紀錄片也將讓大家更深刻知道這座冠軍對台灣的意義。

曾豪駒透露，自己看了預告片後真的很感動，棒球凝聚台灣民眾的心，盼未來可以繼續為台灣棒球努力，他也回想組隊之初被質疑到最終奪冠，實現了一場不真實的夢，感謝選手一起完成了這場夢，也希望透過這部紀錄片讓大家看到他們努力的心路歷程。

楊大正為紀錄片獻唱主題曲「今天的我」，他說寫賽事主題曲壓力很大，如果打不好可能被牽拖，但因為是紀錄片主題曲、是服務電影，帶領大家的情緒再回味一次感動。回憶創作過程，他說想要嘗試用球員角度、第一人稱紀錄這趟旅程，描繪選手從小對棒球萌芽、受挫不放棄，到最終奪冠證明自己，也希望全台喜歡棒球的人不要只在贏球時才愛他們，「有你們的愛，他們可以走得更遠。」

《冠軍之路》由世界棒壘球總會（WBSC）、中華職業棒球大聯盟與國內各大媒體等正式授權；威剛科技、中華職棒出品，並由資深球評曾文誠與王雲慶擔任顧問。記者會現場，威剛科技董事長陳立白、威剛科技總經理陳玲娟、中華航空資深副總經理羅雅美，皆親臨力挺。這部紀錄片耗時9個月時間，跨越台、日、美三地，訪談近70位受訪者、整理超過300小時影像素材，終於要與觀眾一起見證這段屬於台灣棒球的榮耀。

主題曲〈今天的我〉由金曲樂團滅火器操刀創作，以強烈的搖滾節奏與熱血旋律呼應臺中華隊從逆境到登頂的奮戰精神。MV中可見隊長陳傑憲、捕手林家正、總教練曾豪駒及教練團的比賽畫面交織實錄，穿插楊大正深情演唱的歌詞，「今天的我，會超越你想像的極限」、「流著不甘心的眼淚，撐過最難熬的訓練，我們一步一步一步，從沒忘記信念」，這首歌的精神，也呼應由設計師陳世川操刀的正式海報，主視覺捕捉的是陳傑憲在2024年世界棒球12強賽轟出全壘打、繞場奔跑時，在胸前比出的大大括號手勢，那一瞬間就如同歌詞所說的：「Team Taiwan 把雙手劃過胸前，讓世界看見！」海報也有球隊每位主力戰將，以及團隊奪冠的大合照，喚起全民當時的榮耀時刻。

台灣世界棒球12強冠軍紀錄片「冠軍之路」記者會24日在台北舉行，啦啦隊員吳函峮（...
台灣世界棒球12強冠軍紀錄片「冠軍之路」記者會24日在台北舉行，啦啦隊員吳函峮（左）與滅火器主唱楊大正（右）也到場支持力挺。（中央社）
台灣世界棒球12強冠軍紀錄片「冠軍之路」記者會24日在台北舉辦，威剛科技董事長陳...
台灣世界棒球12強冠軍紀錄片「冠軍之路」記者會24日在台北舉辦，威剛科技董事長陳立白（左3）與台灣隊總教練曾豪駒（左4）、紀錄片導演龍男．以撒克．凡亞思（左5）、中職聯盟會長蔡其昌（右3）、啦啦隊員吳函峮（左）、滅火器主唱楊大正（右）在舞台上進行揮棒儀式。（中央社）

