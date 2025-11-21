經典賽／大谷翔平有意參戰 日媒指出：僅以打者出賽

我的頻道

記者蘇志畬／即時報導
道奇隊球星大谷翔平。(美聯社)
道奇隊球星大谷翔平。(美聯社)

明年的世界棒球經典賽，球迷有望看到大谷翔平穿上日本隊球衣，只不過將單刀赴會，根據日本媒體「產經新聞」報導，大谷翔平已經展現出參賽意願。

產經新聞引述美國大聯盟相關人士說法，在世界棒球經典賽主辦單位通知30支球團出場球員分配時，大谷翔平預計向道奇隊表達，希望從東京巨蛋第一輪分組賽就出場的想法。

大谷翔平在上一屆、2023年經典賽中，帶領日本隊擊敗美國隊奪冠，以再見三振解決當時天使隊的隊友、美國隊強打楚奧特（Mike Trout），今年拿下國聯MVP的大谷明年能否參戰有指標性意義。

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）先前受訪時曾表示，個人希望大谷翔平與山本由伸等人不要參加經典賽，因為投手負擔較大，不過最終仍然是由他們自己進行選擇，「我會全力支持」。

產經新聞報導中指出，道奇隊與日本方面及大谷本人溝通後，可能會「僅以打者身份出場」的條件下，放行大谷翔平參加經典賽。

日本隊監督井端弘和在與韓國隊交流賽結束後曾透露，已經向經典賽主辦方提出球員名單的邀請，但目前尚未收到回覆，也擔心影響到國內球員的準備進度。

MLB／不想跟大谷翔平一起打擊 道奇鐵捕：他太強了

MLB／看好大谷翔平爭塞揚獎 羅伯茲點名山本由伸、史奈爾也有機會

NBA／詹姆斯也關注大谷 驚嚇他竟能在一場球賽做到這兩件事

MLB／日媒封真美子「完美MVP老婆」 細數為大谷翔平的支援

