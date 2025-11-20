MLB／不想跟大谷翔平一起打擊 道奇鐵捕：他太強了

大谷翔平與捕手史密斯(左)場上默契佳，場下也有好交情。(路透)

美國職棒大聯盟道奇 隊完成世界大賽二連霸，大谷翔平 以投打「二刀流」身分展現巨大貢獻，捕手史密斯（Will Smith）透露大谷的驚人之處，就連打擊練習都自成一組「我們不想跟他一起打」。

史密斯近期接受美國節目《The Rich Eisen Show》訪問，談到大谷翔平在場上、場下哪個瞬間最讓他感到不可思議，史密斯先說了一聲「老天啊」，然後開始分享大谷翔平在季後賽解禁開始戶外打擊練習的光景。

「他打擊練習時自己一組，因為我們沒人想跟他同組。」史密斯說：「他會讓我們感到難堪，我們全力揮棒，也不過把球打到五、六排的位置，但他可以輕輕鬆鬆就把球擊出球場外。」

史密斯表示，大谷的擊球飛行距離「和其他選手至少差了100英呎（約30公尺）」，並補充說：「從他能投出時速100英哩（約161公里）的球就能看出，他的力量真是難以置信。」

史密斯也透露外界看不到的地方，就是大谷翔平在重量訓練室努力的模樣，「他對於精進自身技術的投入是任何人都比不上的，那是他從小累積下來的。他明明擁有如此驚人的天賦，卻依然那麼努力，能有這樣的球員在我們隊裡，真的非常幸運。」

主持人艾森（Rich Eisen）開玩笑問：「大谷做什麼看起來都很簡單。他會流汗嗎？」史密斯笑回：「當然會啦。」但也坦言：「有時候看他打球，真的會讓人有點煩躁。」