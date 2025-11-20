我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰

MLB／不想跟大谷翔平一起打擊 道奇鐵捕：他太強了

記者蘇志畬／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
大谷翔平與捕手史密斯(左)場上默契佳，場下也有好交情。(路透)
大谷翔平與捕手史密斯(左)場上默契佳，場下也有好交情。(路透)

美國職棒大聯盟道奇隊完成世界大賽二連霸，大谷翔平以投打「二刀流」身分展現巨大貢獻，捕手史密斯（Will Smith）透露大谷的驚人之處，就連打擊練習都自成一組「我們不想跟他一起打」。

史密斯近期接受美國節目《The Rich Eisen Show》訪問，談到大谷翔平在場上、場下哪個瞬間最讓他感到不可思議，史密斯先說了一聲「老天啊」，然後開始分享大谷翔平在季後賽解禁開始戶外打擊練習的光景。

「他打擊練習時自己一組，因為我們沒人想跟他同組。」史密斯說：「他會讓我們感到難堪，我們全力揮棒，也不過把球打到五、六排的位置，但他可以輕輕鬆鬆就把球擊出球場外。」

史密斯表示，大谷的擊球飛行距離「和其他選手至少差了100英呎（約30公尺）」，並補充說：「從他能投出時速100英哩（約161公里）的球就能看出，他的力量真是難以置信。」

史密斯也透露外界看不到的地方，就是大谷翔平在重量訓練室努力的模樣，「他對於精進自身技術的投入是任何人都比不上的，那是他從小累積下來的。他明明擁有如此驚人的天賦，卻依然那麼努力，能有這樣的球員在我們隊裡，真的非常幸運。」

主持人艾森（Rich Eisen）開玩笑問：「大谷做什麼看起來都很簡單。他會流汗嗎？」史密斯笑回：「當然會啦。」但也坦言：「有時候看他打球，真的會讓人有點煩躁。」

大谷翔平與捕手史密斯(左)場上默契佳，場下也有好交情。(路透)
大谷翔平與捕手史密斯(左)場上默契佳，場下也有好交情。(路透)

大谷翔平 道奇

上一則

MLB／看好大谷翔平爭塞揚獎 羅伯茲點名山本由伸、史奈爾也有機會

下一則

NBA／哈登飆31分隊友不挺 快艇卻不敵魔術近10戰吞9敗

延伸閱讀

MLB／看好大谷翔平爭塞揚獎 羅伯茲點名山本由伸、史奈爾也有機會

MLB／看好大谷翔平爭塞揚獎 羅伯茲點名山本由伸、史奈爾也有機會
NBA／詹姆斯也關注大谷 驚嚇他竟能在一場球賽做到這兩件事

NBA／詹姆斯也關注大谷 驚嚇他竟能在一場球賽做到這兩件事

MLB／日媒封真美子「完美MVP老婆」 細數為大谷翔平的支援

MLB／日媒封真美子「完美MVP老婆」 細數為大谷翔平的支援
MLB／預測大谷翔平35歲前拿塞揚獎 日職監督收滿5本寫真集

MLB／預測大谷翔平35歲前拿塞揚獎 日職監督收滿5本寫真集

熱門新聞

南韓U22男足（黑衣）一年內遭中國U22男足雙殺。圖為比賽中球員激烈對抗。（取材自鳳凰網體育）

中國U22男足2：0擊敗南韓 韓媒「破防」痛批：恥辱

2025-11-15 21:35
大谷翔平收下生涯第4座年度MVP，4次都是全票當選，壓倒性勝出。(路透)

MLB／大谷翔平4奪MVP：退休回想起來也會是精彩一年

2025-11-13 20:56
大谷翔平拿下生涯第四座MVP，日本朝日新聞當天特別派發快報。(美聯社)

MLB／強得不可思議…王貞治談大谷翔平差點無語

2025-11-15 14:06
葡萄牙13日在世界盃資格賽以0比2不敵愛爾蘭，陣中大將「C羅」羅納度（右）因肘擊苦吞紅牌被罰下場，恐將缺席明年世界盃至少葡萄牙的首場比賽。（美聯社）

球星C羅資格賽肘擊吞紅牌 恐缺席世界盃葡萄牙首役

2025-11-15 16:24
獨行俠球星戴維斯近來受傷勢影響，不常上場。(路透)

NBA／獨行俠傳討論雙星交易可能性 沃爾：戴維斯已有離意

2025-11-14 00:40
11月14日，在澳門進行的第十五屆全國運動會乒乓球男子團體小組賽A組比賽中，北京隊3比0戰勝河南隊。北京隊選手馬龍（右）在場邊與隊友慶祝勝利。（新華社）

賽場又見馬龍 奧運會6冠王：沒拿過這塊金牌

2025-11-14 18:39

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答

CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」