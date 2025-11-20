我的頻道

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰

MLB／看好大谷翔平爭塞揚獎 羅伯茲點名山本由伸、史奈爾也有機會

記者蘇志畬／即時報導
羅伯茲(右)在東京接受訪問時，談到對於明季大谷翔平(左)投球的期待。(路透)
道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）正在日本參加活動，接受電視台專訪時，他談到對於明年投手大谷翔平的期待，預測有機會與山本由伸、史奈爾（Blake Snell）成為塞揚獎強力競爭者。

大谷翔平去年轉戰道奇隊後因為手術後復健中，僅採取打擊一刀流，今年球季後段才重啟投打二刀流，47局投出62次三振、防禦率2.87，加上打出55轟、102分打點以及打擊率2成82的成績，讓他獲選國聯年度MVP。

羅伯茲在接受朝日電視台《羽鳥慎一 Morning Show》訪問時，談到對於明季大谷翔平投球的期待，他表示：「依我的預測，翔平、山本由伸、史奈爾這三人將成為塞揚獎的有力候選。如果真是那樣，道奇隊應該會非常強。」

大谷翔平旅美8年來有6個賽季採取投打二刀流，最接近塞揚獎的是2022年效力天使隊時，投出15勝9敗、166局、219次三振、防禦率2.33，但在塞揚獎票選僅排名第四，輸給當年投出18勝、防禦率1.75的韋蘭德（Justin Verlander），MVP票選也屈居第二。

