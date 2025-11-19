MLB／日媒封真美子「完美MVP老婆」 細數為大谷翔平的支援

我的頻道

記者蘇志畬／即時報導
圖為大聯盟日籍球星大谷翔平（右）與妻子真理子在NBA觀眾席觀戰。(路透)
圖為大聯盟日籍球星大谷翔平（右）與妻子真理子在NBA觀眾席觀戰。(路透)

道奇日本球星大谷翔平連續兩年幫助球隊奪冠，自己也奪得年度最有價值球員，日本媒體周刊郵報則指出，妻子真美子同樣扮演著完美「MVP老婆」的角色。

大谷翔平近期一張穿著便服、推著嬰兒車的照片引起球迷熱議，甚至在研究他的嬰兒車品牌，與此同時身後是身穿長袖T恤與休閒褲的真美子。

跟大谷翔平的名氣相比，真美子保持低調活動，日本棒球專欄作家福島良一就指出，「雖然在奪冠遊行或明星賽紅毯等活動中，球員通常會帶著妻子出席，但在私生活部分盡量不曝光，這是大聯盟的風格。大谷也遵守這種作法。」

另外大谷翔平也在受訪時透露，妻子在懷孕期間仍為自己準備飲食，給予支持，而福島良一也表示，真美子持續為大谷營造專心打球的環境，兩人共組的家庭讓大谷感到安心。

今年4月兩人的第一個女兒出生，但大谷翔平僅休息兩天又回到球場，雖然過去重視睡眠的他形容自己是「幸福的睡眠不足」，但有空時都會親自照顧孩子、送女兒去健檢，希望減輕真美子的負擔。

記者間也有「照顧孩子反而成為他舒緩疲勞的方式」這樣的認知，大谷翔平8月接受雜誌採訪被問到「微小的幸福」時，也曾說「我今天回家後想帶女兒去游泳池，所以回家就是幸福吧」。

周刊郵報也指出，今年東京開幕戰真美子因為懷孕無法前往日本，但仍準備特製的蛋糕做為伴手禮，讓她很快融入道奇大嫂團。

真美子身上的物件也常常成為關注焦點，像是封王遊行時拍照的是舊款iPhone，就引起粉絲注意，另外手上拿的飲料也是由大谷擔任全球代言人的瓶裝茶。

周刊郵報引述廣告代理商人士說法，過去已有許多廣告商想找大谷翔平與真美子一起拍攝，如今隨著孩子出生，嬰幼兒用品品牌等也會加入搶人行列。今年休賽季，是否會有夫妻同台出演的廣告，非常值得關注。」

大谷翔平 日本 道奇

