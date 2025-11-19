MLB轉播權大風吹 Netflix等3大平台簽下3年合約

道奇今年奪得世界大賽冠軍，成為21世紀首支二連霸球隊。圖為東京球迷透過轉播觀看2日冠軍賽激動慶祝。(路透)

美國職棒大聯盟MLB 今天宣布與Netflix 、美國國家廣播環球集團（NBCUniversal）和ESPN簽訂為期3年的媒體轉播權合約。

路透社報導，作為涵蓋2026至2028年賽季協議的一部分，Netflix將透過播放MLB紀錄片，首度將業務擴展至棒球賽事的現場報導。這家串流巨擘每年也將串流轉播一場MLB特別賽事。

雖然MLB並未透露合約價值，但根據媒體報導，這3份合約平均每年總值近8億美元。其中ESPN將支付5億5000萬美元，NBC的合約價值2億美元，Netflix則為5000萬美元。

MLB透過聲明表示，隸屬美國有線電視業巨擘康卡斯特（Comcast）的NBC環球集團將是25年來首度將常規賽事帶回旗下廣播電視網。

「週日夜棒球」（Sunday Night Baseball）將從迪士尼（Disney ）旗下的ESPN轉移至NBC環球集團，同時也取得NBC與Peacock平台的「週日領先」（Sunday Leadoff）及季後賽外卡系列賽的轉播權。

ESPN則將獲得整個賽季的全國性平日比賽轉播權，同時也取得MLB.TV的銷售權。