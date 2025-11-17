我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人眼中的美國職場潛規則：族裔圈子、升遷障礙

歷來第2高 紅藍卡B部分保費 明年漲9.7%

MLB／放大谷、山本、佐佐木打經典賽？道奇興趣缺缺

記者陳宛晶／即時報導
道奇隊擁有三位日籍球星大谷翔平(左起)、山本由伸和佐佐木朗希。(美聯社)
道奇隊擁有三位日籍球星大谷翔平(左起)、山本由伸和佐佐木朗希。(美聯社)

道奇隊對於旗下日籍三本柱參戰明年世界棒球經典賽的態度備受關注，「洛杉磯時報」指出，可能會有人退出或是受到嚴格投球限制，但道奇也在擔心，考量日本國內看待經典賽的重要性，祭出任何限制都可能會讓道奇的處境尷尬。

道奇陣中包括大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希，都是日本上屆奪冠班底，但這回能否得到三人點頭同意參賽，日本武士監督井端弘和也僅說，還在持續努力中。

洛杉磯時報報導，考量到道奇在近兩年季後賽多打了33場比賽，超負荷的工作量，可能在明年球季「還債」，道奇已在著眼思考可能在明年碰到的挑戰，但明年3月的經典賽將讓問題更加複雜，道奇上屆共有9人參賽，本屆也有多人可能出賽，又以山本、大谷、佐佐木最受關注。

報導中指出：「考量到剛經歷高強度的季後賽，更不用提佐佐木今年還因肩傷缺席很長一段時間，部分投手可能因自身狀況退出經典賽，或有嚴格的投球限制。」然而文中也提出擔憂，點出這項在賽事在日本的重要性高於世界大賽，「任何限制都可能引發爭議，若道奇希望任何一人休息，都可能陷入尷尬處境。」

道奇總管戈梅斯（Brandon Gomes）表示，「我們尚未討論經典賽事宜，但我確信我們很快就會面對這些疑問。」

圍繞在大谷身上的問題，還有明年將是他開完第二次TJ手術的首個完整二刀流球季，使用說明書是否會有調整？戈梅斯表示，「我們所做的每件事，一定都是以大局為重，等時間比較接近開季時，我們會再來討論。」

道奇 經典賽 日本

上一則

NBA／字母哥第2節傷退 騎士米契爾37分獵公鹿

延伸閱讀

MLB／塞揚獎強投史庫柏行情看漲 可能取代山本由伸最高薪投手

MLB／塞揚獎強投史庫柏行情看漲 可能取代山本由伸最高薪投手
史金斯技壓山本由伸 奪國聯賽揚獎

史金斯技壓山本由伸 奪國聯賽揚獎
MLB／山本由伸熱血燃燒連塞揚都折服 史庫柏：不知道他怎麼辦到

MLB／山本由伸熱血燃燒連塞揚都折服 史庫柏：不知道他怎麼辦到
MLB／山本由伸挑戰塞揚獎失利 官網：季後賽出色未納入評選範圍

MLB／山本由伸挑戰塞揚獎失利 官網：季後賽出色未納入評選範圍

熱門新聞

南韓U22男足（黑衣）一年內遭中國U22男足雙殺。圖為比賽中球員激烈對抗。（取材自鳳凰網體育）

中國U22男足2：0擊敗南韓 韓媒「破防」痛批：恥辱

2025-11-15 21:35
加拿大饒舌歌手德瑞克。（路透）

MLB／藍鳥為何輸道奇？饒舌歌手「嘲諷大谷」被指戰犯

2025-11-09 00:26
大谷翔平收下生涯第4座年度MVP，4次都是全票當選，壓倒性勝出。(路透)

MLB／大谷翔平4奪MVP：退休回想起來也會是精彩一年

2025-11-13 20:56
大谷翔平拿下生涯第四座MVP，日本朝日新聞當天特別派發快報。(美聯社)

MLB／強得不可思議…王貞治談大谷翔平差點無語

2025-11-15 14:06
葡萄牙13日在世界盃資格賽以0比2不敵愛爾蘭，陣中大將「C羅」羅納度（右）因肘擊苦吞紅牌被罰下場，恐將缺席明年世界盃至少葡萄牙的首場比賽。（美聯社）

球星C羅資格賽肘擊吞紅牌 恐缺席世界盃葡萄牙首役

2025-11-15 16:24
獨行俠球星戴維斯近來受傷勢影響，不常上場。(路透)

NBA／獨行俠傳討論雙星交易可能性 沃爾：戴維斯已有離意

2025-11-14 00:40

超人氣

更多 >
糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格
法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開
靠窗位變惡夢 男子搭機誤選「這座位」：簡直人間地獄

靠窗位變惡夢 男子搭機誤選「這座位」：簡直人間地獄
「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳
拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉

拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉