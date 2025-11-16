我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

律師：ICE為讓非法移民自願遞解 招數超多

加州神秘「性」福課 富婆周花1.8萬 花果覆裸身

MLB／預測大谷翔平35歲前拿塞揚獎 日職監督收滿5本寫真集

記者蘇志畬／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
道奇隊「二刀流」球星大谷翔平。(美聯社)
道奇隊「二刀流」球星大谷翔平。(美聯社)

前中日龍隊監督落合博滿與前橫濱隊監督中畑清近日接受邀請，在電視節目「Sunday Morning」中談及大谷翔平連三年奪得MVP的表現，作為超級谷粉的落合博滿更看好他在35歲前拿到塞揚獎。

落合認為，本季大谷的表現作為打者完全無可挑剔，而他也以投手方式重新復出，為明年賽季做好準備，唯一尚未獲得的塞揚獎，「我覺得他有機會拿到。大谷真正唯一沒拿過的就是塞揚獎。我想他在35歲之前應該可以達成。」

中畑清雖然認為在此之前還是要先讚揚大谷連續三年拿MVP的偉業，不過落合博滿笑說：「這是理所當然的，所以掌聲就不用了。」

中畑進一步指出，大谷的厲害之處在於持續上場比賽，「即使如此疲累，仍不休息的樣子。就像長嶋茂雄、王貞治也曾說過，持續出賽的明星是多麼重要，他正是在實踐這一點。」

而落合博滿先前在個人YouTube頻道中，也談到道奇隊奪得二連霸的歷程，世界大賽MVP毫無私心的選擇山本由伸，「當然是山本由伸，除了山本沒有別人。」

但訪問的尾聲當訪談者送上大谷翔平的五本寫真集時，落合博滿看了看封面後說「等我一下」，隨後拿出同樣的五本寫真集，不同的是上面已經有滿滿的便利貼頁籤，「你看，我已經有了。」

談到以大谷翔平今年的表現，恐怕出版社又會出一本新的寫真集，訪談者說：「到時再帶來送您。」落合博滿說：「不用，我自已會去買。」

最後那新的五本寫真集，訪談者問說自己是不是要帶回去時，落合博滿立刻回答：「不了，給我吧。」隨後也開心笑說：「收下啦，謝謝。」

落合博滿展現自己的大谷翔平寫真集收藏：

▲ 影片來源：YouTube@ochiaioreryu（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

大谷翔平 山本由伸 道奇

上一則

NBA／溜馬傷兵又+1 奈史密斯膝傷至少休4周

下一則

NBA／約柯奇第7度大三元 金塊逆轉屠灰狼

延伸閱讀

MLB／強得不可思議…王貞治談大谷翔平差點無語

MLB／強得不可思議…王貞治談大谷翔平差點無語
4度拿全票 大谷翔平4奪年度MVP

4度拿全票 大谷翔平4奪年度MVP
史金斯技壓山本由伸 奪國聯賽揚獎

史金斯技壓山本由伸 奪國聯賽揚獎
棒球於開幕式前登場 可望見到大谷翔平為奧運打第一棒

棒球於開幕式前登場 可望見到大谷翔平為奧運打第一棒

熱門新聞

加拿大饒舌歌手德瑞克。（路透）

MLB／藍鳥為何輸道奇？饒舌歌手「嘲諷大谷」被指戰犯

2025-11-09 00:26
佐佐木朗希(左)、羅哈斯(右)。（路透）

MLB／羅哈斯吐槽佐佐木朗希「道奇最爛舞者」：我很抱歉

2025-11-08 20:26
大谷翔平收下生涯第4座年度MVP，4次都是全票當選，壓倒性勝出。(路透)

MLB／大谷翔平4奪MVP：退休回想起來也會是精彩一年

2025-11-13 20:56
獨行俠球星戴維斯近來受傷勢影響，不常上場。(路透)

NBA／獨行俠傳討論雙星交易可能性 沃爾：戴維斯已有離意

2025-11-14 00:40
獨行俠開除總經理哈里森。（美聯社）

NBA／重磅交易送走唐西奇 獨行俠總經理下台

2025-11-11 18:10
大谷翔平與太太真美子、愛犬Decoy。圖為2024年舊照。(路透)

MLB／大谷夫妻穿上Decoy色等開獎 愛犬今年沒跑掉了

2025-11-13 22:16

超人氣

更多 >
活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請
川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴
官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」
中國勸公民近期暫勿赴日本 日本前航空幕僚長：非常歡迎

中國勸公民近期暫勿赴日本 日本前航空幕僚長：非常歡迎
強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」