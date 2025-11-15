MLB／官網列FA市場5大先發 評今井達也不及山本仍是一流

今井達也。（本報資料照片）

大聯盟官網14日針對今年自由球員排名五大先發投手，27歲日籍投手今井達也排名第三，評價認為他雖未達到山本由伸 的等級，但足以和排名前二的希斯（Dylan Cease）、瓦德茲（Framber Valdez）列在同一層級。

官網詢問五位球團高層做出這項排名，近年皆穩定貢獻吃局數的希斯、瓦德茲排名前二，一位球隊總管表示，「兩人都很耐投、也有真功夫，當你一年可以先發33場，幫助已經不只是吃局數能力而已，這還讓你可以減少使用到8號、9號先發。」

今井達也排名第三，文中指出，他就是今年國際市場上最頂尖的投手，雖然可能不到山本由伸等級，但有幾個人將他的評價放在與前兩人同一等級，「在這三人之後，其他自由球員就有很大的落差，完全沒有他們的球威與耐投程度。」

今井達也本季在西武獅隊先發24場、162.2局，送出178次三振，取得10勝5敗、防禦率1.92，報導中強調，「雖然日職今年打擊數據下滑，這依然是令人印象深刻的成績。」作者也提到，今井的武器庫裡有多樣的球路，包括滑球、變速球、指叉球，直球可達到99哩，部分評價認為他的指叉球還能再進化。

榜單中排名第四為蘇亞雷斯（Ranger Suárez）、金恩（Michael King）。