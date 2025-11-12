MLB／山本由伸挑戰塞揚獎失利 官網：季後賽出色未納入評選範圍

道奇隊日籍強投山本由伸在世界大賽中的頂級表現，率領球隊贏得冠軍獎盃。圖為山本10月31日在第六戰先發。(路透)

道奇 隊王牌投手山本由伸挑戰國聯塞揚獎失利，12日公布的票選結果以72分排名第3，不敵海盜隊強投史肯斯（Paul Skenes），道奇隊官網指出，美國棒球記者協會（BBWAA）的成員在例行賽結束後、季後賽 開打前投票，山本雖在季後賽表現出色，幫助球隊完成世界大賽 2連霸，並獲世界大賽MVP，但這並未被納入塞揚獎評選範圍。

史肯斯本季32場先發投出10勝10敗、防禦率1.97，是大聯盟唯一防禦率低於2的投手，成為史上第3位生涯前兩季包辦新人王、塞揚獎的投手，這次票選包辦全部30張第一名選票，拿到210分壓倒性勝出。

費城人隊桑契斯（Cristopher Sanchez）在30張選票都排名第2，以120分排名第2，山本16張第3名、11張第4名、2張第5名選票，總分72分名列第3。

山本例行賽30場先發投出12勝8敗、防禦率2.49，季後賽5先發1後援，戰績5勝1敗、防禦率1.45；道奇官網指出，山本在例行賽173.2局投出201次三振、僅有59次保送，對手打擊率1成83是大聯盟最低，還是無法超越投出歷史性球季的史肯斯。

桑契斯今年32場先發投出13勝5敗、防禦率2.50，票選結果比山本多48分；道奇官網分析，桑切斯的防禦率與山本相近，但投球局數幾乎多了30局，可能是他最終排名第2的原因之一。

官網指出，統計數據不能完全展現山本對道奇的價值，季初輪換陣容飽受傷病困擾，他是唯一沒有缺席任何一場先發的投手，挺身而出成為球隊王牌，並在季後賽中真正展現這個角色，若能繼續保持目前取得的成就，未來幾年仍是塞揚獎的有力競爭者。