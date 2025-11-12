我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普簽了 美聯邦政府最長關門停擺正式畫下句點

明知故犯做一事 好市多被重罰80多萬美元

MLB／山本由伸挑戰塞揚獎失利 官網：季後賽出色未納入評選範圍

記者藍宗標／即時報導
道奇隊日籍強投山本由伸在世界大賽中的頂級表現，率領球隊贏得冠軍獎盃。圖為山本10月31日在第六戰先發。(路透)
道奇隊日籍強投山本由伸在世界大賽中的頂級表現，率領球隊贏得冠軍獎盃。圖為山本10月31日在第六戰先發。(路透)

道奇隊王牌投手山本由伸挑戰國聯塞揚獎失利，12日公布的票選結果以72分排名第3，不敵海盜隊強投史肯斯（Paul Skenes），道奇隊官網指出，美國棒球記者協會（BBWAA）的成員在例行賽結束後、季後賽開打前投票，山本雖在季後賽表現出色，幫助球隊完成世界大賽2連霸，並獲世界大賽MVP，但這並未被納入塞揚獎評選範圍。

史肯斯本季32場先發投出10勝10敗、防禦率1.97，是大聯盟唯一防禦率低於2的投手，成為史上第3位生涯前兩季包辦新人王、塞揚獎的投手，這次票選包辦全部30張第一名選票，拿到210分壓倒性勝出。

費城人隊桑契斯（Cristopher Sanchez）在30張選票都排名第2，以120分排名第2，山本16張第3名、11張第4名、2張第5名選票，總分72分名列第3。

山本例行賽30場先發投出12勝8敗、防禦率2.49，季後賽5先發1後援，戰績5勝1敗、防禦率1.45；道奇官網指出，山本在例行賽173.2局投出201次三振、僅有59次保送，對手打擊率1成83是大聯盟最低，還是無法超越投出歷史性球季的史肯斯。

桑契斯今年32場先發投出13勝5敗、防禦率2.50，票選結果比山本多48分；道奇官網分析，桑切斯的防禦率與山本相近，但投球局數幾乎多了30局，可能是他最終排名第2的原因之一。

官網指出，統計數據不能完全展現山本對道奇的價值，季初輪換陣容飽受傷病困擾，他是唯一沒有缺席任何一場先發的投手，挺身而出成為球隊王牌，並在季後賽中真正展現這個角色，若能繼續保持目前取得的成就，未來幾年仍是塞揚獎的有力競爭者。

道奇 季後賽 世界大賽

上一則

NBA／柯瑞44分擋下馬刺雙大三元紀錄 勇士勝率再度超越5成

延伸閱讀

MLB／與史庫柏同奪塞揚獎 史肯斯特別提到自己捕手出身

MLB／與史庫柏同奪塞揚獎 史肯斯特別提到自己捕手出身
道奇日本3傑經濟效益驚人 超越日職阪神虎整季

道奇日本3傑經濟效益驚人 超越日職阪神虎整季
棒球經典賽／山本由伸是否參戰不說死：謹慎評估後再決定

棒球經典賽／山本由伸是否參戰不說死：謹慎評估後再決定
MLB／南韓菜鳥奪冠軍戒 道奇金慧成：山本由伸是最親近的朋友

MLB／南韓菜鳥奪冠軍戒 道奇金慧成：山本由伸是最親近的朋友

熱門新聞

小萊德（左）與父親萊德（右）合影。圖／凡尼莎提供

籃球／名將之子小萊德取得台灣護照 外婆一度擔心是詐騙

2025-11-05 09:05
加拿大饒舌歌手德瑞克。（路透）

MLB／藍鳥為何輸道奇？饒舌歌手「嘲諷大谷」被指戰犯

2025-11-09 00:26
佐佐木朗希(左)、羅哈斯(右)。（路透）

MLB／羅哈斯吐槽佐佐木朗希「道奇最爛舞者」：我很抱歉

2025-11-08 20:26
第7戰9局下一出局滿壘時，基納法利亞在本壘前被刺殺出局。（歐新社）

MLB／攝影記者1張照片還原藍鳥G7與冠軍「10億分之1秒的差距」

2025-11-04 21:40
道奇隊冠軍球員登上「吉米夜現場」暢談世界大賽。（取材自道奇官方Instagram）

MLB／道奇上「吉米夜現場」K·赫南德茲憶G7一度絕望躺平

2025-11-05 19:47
道奇捕手威爾史密斯在擊出全壘打後接受隊友歡呼慶祝。(美聯社)

隊中有這人就能奪冠？「威爾史密斯」世界大賽創下6連霸

2025-11-02 17:37

超人氣

更多 >
習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆
ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕

ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕
好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來
咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了
開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉

開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉