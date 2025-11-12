我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普簽了 美聯邦政府最長關門停擺正式畫下句點

明知故犯做一事 好市多被重罰80多萬美元

MLB／與史庫柏同奪塞揚獎 史肯斯特別提到自己捕手出身

記者藍宗標／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
史肯斯。(美聯社)
史肯斯。(美聯社)

大聯盟今天公布塞揚獎得主，兩名得主都沒有太大意外，老虎隊28歲王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）完成美聯2連霸，海盜隊23歲新生代強投史肯斯（Paul Skenes）生涯第2年在國聯勝出。

史庫柏去年以美聯投手三冠王奪下生涯首座塞揚獎，今年31場先發投出13勝6敗、防禦率2.21，再獲美聯防禦率王、塞揚獎，史肯斯生涯前兩季奪下國聯新人王、塞揚獎也是難得成就。

史庫柏獲得26張第一名選票，輕鬆擊敗另兩位候選人紅襪隊克羅謝（Garrett Crochet）、太空人隊布朗（ Hunter Brown），史庫柏說：「這只是一個個人獎項，我為團隊感到驕傲，我們在季末經歷一些逆境，但在季後賽中奮起直追，雖然最終功虧一簣，這份榮譽很大程度上要歸功於隊友、捕手和整個團隊。」

史庫柏。(路透)
史庫柏。(路透)

史庫柏成為史上第23位至少贏得兩座塞提獎的投手，也是完成2連霸第12人。

史肯斯本季32場先發投出10勝10敗、防禦率1.97，奪下生涯首座國聯防禦率王、塞揚獎，更是包辦全部30張第一名選票，擊敗費城人隊桑契斯（Cristopher Sanchez）、道奇隊山本由伸。

「回顧棒球生涯，當初是以捕手身分被大學隊招募，」史肯斯表示，後來不斷成長、開始練習投球，投球技術也愈來愈好。「從沒想過自己會走到今天這一步，更沒想到會進入大聯盟，更別提贏得塞揚獎了。」

史肯斯加入道奇隊瓦倫瑞拉（Fernando Valenzuela）、大都會隊古登（Dwight Gooden）的行列，成為史上第3位生涯前兩季包辦新人王、塞揚獎的投手。

道奇 太空人 大都會

上一則

棒球於開幕式前登場 可望見到大谷翔平為奧運打第一棒

下一則

NBA／柯瑞44分擋下馬刺雙大三元紀錄 勇士勝率再度超越5成

延伸閱讀

MLB／大谷翔平參戰經典賽？道奇還沒討論 但預想投1休5可能

MLB／大谷翔平參戰經典賽？道奇還沒討論 但預想投1休5可能
喬州首個鳥類城 底卡特市獲認證 萊格西公園是亮點

喬州首個鳥類城 底卡特市獲認證 萊格西公園是亮點
尾隨性侵12歲少女 前科累累男子落網

尾隨性侵12歲少女 前科累累男子落網
MLB／道奇主力牛棚缺席世界大賽 驚曝第1胎女兒早夭

MLB／道奇主力牛棚缺席世界大賽 驚曝第1胎女兒早夭

超人氣

更多 >
習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆
ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕

ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕
好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來
咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了
開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉

開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉