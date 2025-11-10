MLB／南韓菜鳥奪冠軍戒 道奇金慧成：山本由伸是最親近的朋友

金慧成(左)稱與日本投手山本由伸關係很好。（美聯社）

洛杉磯道奇隊球員金慧成在結束世界大賽 後返回南韓 休假，他登上JTBC節目，分享了球隊奪下世界大賽冠軍的感想。金慧成稱隊中最親近的朋友是日本 投手山本由伸，職涯夢想是球衣號碼能夠被永久退休。

韓媒Sports Today報導，道奇在今年以4勝3敗的成績打敗多倫多藍鳥隊，衛冕世界大賽冠軍，金慧成也成為南韓21年來首次在世界大賽封王的球員。

26歲就擁有冠軍戒指，金慧成對此表示：「能夠奪冠本身就意義非凡，這是身為棒球選手一直以來的夢想。能在大聯盟出道的第一年就拿到冠軍，真的非常開心。」

談到未能在系列賽多次出場，他坦言：「當然會有遺憾，畢竟每位球員都希望能上場。不過棒球場上同時只能有九個人，既然我有自己的角色，就專注把該做的事情做好。」

金慧成還透露，自己在隊中最親近的球員是日本投手山本由伸：「我們都是亞洲人、年齡相近。他真的是個非常自律的選手，幾乎從不休息，每天都做一樣的訓練，看著他也讓我備受激勵。」

談到大谷翔平時，金慧成最印象深刻的是大谷在國聯冠軍賽中先發、又擊出三支全壘打的比賽：「日本投手在大聯盟的活躍是現實，但南韓棒球也有無限的發展潛力。未來總有一天，南韓棒球能超越日本。」

被問及職涯夢想，金慧成毫不猶豫地回答：「我最終的夢想是球衣能被永久退休，那真的太帥了。」他也向粉絲表達感謝：「今年表現不算好，但大家仍給我很多支持，明年我會更努力，讓大家在球場上更常見到我。」