佛州汽車衝入酒吧 4死11傷 22歲司機被逮

肯塔基州空難增至14死 FAA令MD-11全面停飛

MLB／藍鳥為何輸道奇？饒舌歌手「嘲諷大谷」被指戰犯

記者藍宗標／即時報導
加拿大饒舌歌手德瑞克。（路透）

藍鳥隊上周在世界大賽失利，打滿7場不敵道奇隊，未能奪下苦等32年的隊史第3冠，美國媒體FanSided指出，藍鳥球迷現在又多了一個代罪羔羊，解釋他們為何輸掉世界大賽，這個人就是加拿大饒舌歌手德瑞克（Drake）。

藍鳥2日在世界大賽第7戰拚到延長11局4：5落敗，「守護神」霍夫曼（Jeff Hoffman）9局上遭羅哈斯（Miguel Rojas）轟出陽春砲追平比數，基納法利亞（Isiah Kiner-Falefa）9局下在本壘前被刺殺，都讓不少球迷感到相當不滿，紐約郵報更是直接點出基納法利亞跑壘失誤，讓藍鳥付出代價。

回顧這次被喻為史上最精采的世界大賽之一，道奇第5戰面對耶薩維奇（Trey Yesavage）狂吞12次三振，大谷翔平甚至揮棒過猛，導致頭盔落地，這一幕卻被德瑞克發文嘲諷，他立刻被球迷罵翻。

羅哈斯透露，隊友都有注意這件事，一點也不喜歡，德瑞克不尊重當今最強球員，接下來道奇就用實力說話。

FanSided形容，羅哈斯似乎認為，德瑞克對道奇封王貢獻良多。

