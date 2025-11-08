MLB／羅哈斯吐槽佐佐木朗希「道奇最爛舞者」：我很抱歉

我的頻道

記者陳宛晶／即時報導
佐佐木朗希(左)、羅哈斯(右)。（路透）
佐佐木朗希毫無熱情的舞技，在道奇隊封王遊行上展現，當天把朗希拉到台前的老將羅哈斯（Miguel Rojas），直言對球迷很抱歉，因為現場氣氛超嗨，結果自己拉朗希上台，卻讓大家看到這樣的表現。

佐佐木朗希今年使用「Bailalo Rocky」作為出場曲，歌詞翻譯為英文就是「Dance, Rocky. Let loose, Rocky.」羅哈斯先前曾發祭品文，喊話：「如果我們拿下世界大賽冠軍，我一定要讓朗希跳舞。」

道奇實現奪冠大業，就在封王遊行回到道奇球場後，羅哈斯cue朗希出場，向DJ老師點歌「Bailalo Rocky」，只見朗希滿臉囧樣、不是很想移動腳步，半推半就下才舉起右手勉強動個幾下，羅哈斯本人又唱又跳，跳得比他更起勁。

羅哈斯近日接受「Dugout Discussions」節目訪問的影片釋出，話題先聊到弗里曼（Freddie Freeman）近期引起話題的Q彈舞步，隨後話鋒一轉改聊最不會跳舞的隊友。在羅哈斯眼中，沒有所謂的不會跳舞，只有願不願意努力，「我會說是不夠努力啦！我不確定他會不會跳，但是他不想，我指的是帕赫斯（Andy Pages），他完全不想上去跳，菲利普斯（Evan Phillips）也是一直坐在旁邊。」

「還有，我必須要說朗希，我認為他是我們隊上最差勁的舞者。」羅哈斯想起當天的場景，無奈說：「我那天把他拉上舞台、放了他的歌，球場裡的所有人氣氛都超嗨，結果…老天，朗希根本不跳，我真的很抱歉。」

道奇 佐佐木朗希 世界大賽



