我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NFL華盛頓指揮官隊新場館 傳川普有意冠名

中國商人涉新加坡洗錢案 英國沒收恐龍化石豪宅藝品

MLB／日職強棒村上宗隆入札挑戰大聯盟 45天搶人大戰開始

中央社／紐約7日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本職棒強打村上宗隆透過入札制度加入美國職棒大聯盟。圖為他2021年出戰東京奧運。（美聯社）
日本職棒強打村上宗隆透過入札制度加入美國職棒大聯盟。圖為他2021年出戰東京奧運。（美聯社）

日本職棒（NPB）強打村上宗隆透過入札制度加入美國職棒大聯盟（MLB），大聯盟30隊將有45天時間可與這名內野手簽約，期限自明天起至12月22日。

美聯社報導，2月2日滿26歲的村上宗隆，2021與2022年效力養樂多燕子期間，曾獲中央聯盟最有價值球員，並且4度入選全明星。他本季因腹斜肌拉傷僅出戰56場，但繳出22支全壘打並有47分打點，打擊率0.273，遭三振64次。

2022年，村上宗隆單季56轟打破王貞治保持的日職本土球員紀錄，並成為日職史上最年輕三冠王。他在2023年因傷中斷賽季前，曾連續4季至少有30轟表現。

村上宗隆在央聯8個賽季均效力養樂多，出戰892場，生涯打擊率0.27，共擊出246支全壘打；他共有647分打點，遭三振977次。

村上宗隆2019年與2020年主要都是擔任一壘手，後來他大部分時間都是守三壘。

2023年世界棒球經典賽，村上宗隆第9局自墨西哥投手加耶哥斯（Giovanny Gallegos）擊出再見二壘安打，送回大谷翔平與吉田正尚，助全隊以6比5奪勝晉級。第2天決賽他擊出追平全壘打，日本最後以3比2擊敗美國封王。

根據大聯盟官網分析，預期這個冬天日職將有2名強打挑戰美職。對村上宗隆有興趣的球隊包括紐約洋基、紐約大都會、西雅圖水手、費城費城人、舊金山巨人、波士頓紅襪。另一名預期入札的則是讀賣巨人的岡本和真，他曾3度獲得央聯全壘打王，並6度入選全明星。

根據美國職棒與日本職棒協議，如果球員簽下大聯盟合約，球員入札金（競標費）計算方式為合約前2500萬美元（包括已獲獎金與選項）的20%；超過2500萬美元部分，比例降至17.5%；超過5000萬美元部分，比例降至15%。此外，任何已獲獎金、激勵獎金與已執行選項，均需額外支付15%費用。

日本 費城 大都會

上一則

NBA／金塊雙星輕鬆打飆49分 柯瑞缺陣勇士熄火近5戰吞4敗

下一則

邀戴資穎去鹹酥雞嘉年華 陳其邁：應該不用那麼忌口

延伸閱讀

MLB／美聯銀棒獎賈吉5度獲選平隊史 運動家超級新人並肩1紀錄

MLB／美聯銀棒獎賈吉5度獲選平隊史 運動家超級新人並肩1紀錄
MLB／獲川普赦免 大都會隊傳奇史卓貝瑞：讓我徹底解脫

MLB／獲川普赦免 大都會隊傳奇史卓貝瑞：讓我徹底解脫
MLB／大谷翔平銀棒獎3連霸 4度獲獎超越鈴木一朗登日本第1

MLB／大谷翔平銀棒獎3連霸 4度獲獎超越鈴木一朗登日本第1
MLB／村上宗隆透過入札制挑戰大聯盟 官網這樣評價

MLB／村上宗隆透過入札制挑戰大聯盟 官網這樣評價

熱門新聞

小萊德（左）與父親萊德（右）合影。圖／凡尼莎提供

籃球／名將之子小萊德取得台灣護照 外婆一度擔心是詐騙

2025-11-05 09:05
道奇隊2日衛冕MLB世界大賽冠軍，投手克蕭舉起獎盃，與隊友一同慶祝。(美聯社)

再見雙殺 道奇二連霸世界大賽冠軍 21世紀首見

2025-11-02 00:19
藍鳥隊板凳教練馬丁利再度無緣世界大賽冠軍。圖為他10月28日在第四戰場邊觀戰。(美聯社)

MLB／生涯最接近奪冠…被老東家道奇搶走 馬丁利：還能說什麼？

2025-11-03 01:30
道奇隊在賽後合影。(歐新社)

道奇奪世界大賽冠軍 每名球員估可分得約50萬獎金

2025-11-02 10:46
大谷翔平將在世界大賽第七戰擔任洛杉磯道奇隊先發投手。(路透)

大谷翔平將擔任道奇先發投手 世界大賽最終戰今對決藍鳥

2025-11-01 14:28
第7戰9局下一出局滿壘時，基納法利亞在本壘前被刺殺出局。（歐新社）

MLB／攝影記者1張照片還原藍鳥G7與冠軍「10億分之1秒的差距」

2025-11-04 21:40

超人氣

更多 >
盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母

盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母
裸男闖公寓 兩女驚叫求救 79歲房東一招讓他喪命

裸男闖公寓 兩女驚叫求救 79歲房東一招讓他喪命
3包10塊…布碌崙非法販售冷凍蝦 與輻射召回產品同品牌

3包10塊…布碌崙非法販售冷凍蝦 與輻射召回產品同品牌
好市多牛肋條懶人神吃法 10分鐘完成「鹽蔥牛肉」

好市多牛肋條懶人神吃法 10分鐘完成「鹽蔥牛肉」
洛杉磯國際機場 超50航班取消 華人機場接送這麼說

洛杉磯國際機場 超50航班取消 華人機場接送這麼說