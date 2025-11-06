我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

考量公共負擔…領福利難獲綠卡 嚴審即將退休者

曼達尼談施政力推全民托育 承諾透明溝通打造開放市府

MLB／18局大戰史密斯自爆「13局就開始抽筋」教頭：絕對不換

記者蘇志畬／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
史密斯（Will Smith）(左)慶祝2025世界大賽第3戰的勝利。(路透)
史密斯（Will Smith）(左)慶祝2025世界大賽第3戰的勝利。(路透)

道奇隊締造世界大賽二連霸後，團隊成員與總教練羅伯茲（Dave Roberts）登上脫口秀舞台，在「吉米夜現場」（Jimmy Kimmel Live!）中分享奪冠花絮，鐵捕史密斯（Will Smith）聊到18局馬拉松大賽時透露「我從第13局就抽筋了」。

道奇在今年世界大賽打滿7場才擊敗藍鳥隊奪冠，其中第3戰兩隊更是鏖戰18局，創下世界大賽121年以來最長局數紀錄，這場比賽史密斯一人蹲完，而且7場比賽合計蹲了73局，成為世界大賽121屆以來蹲捕局數最長的捕手。

主持人金莫（Jimmy Kimmel）問到史密斯「你應該是那場比賽中最辛苦的人吧。整整18局都蹲在本壘後面」，史密斯苦笑說：「那場比賽……真的太長了，真的很長。」

史密斯說：「從第13局開始雙腿就開始抽筋，不斷補水、吃東西……我已經搞不清楚狀況了，只能一直撐下去。」

當時隊醫向羅伯茲回報史密斯腳抽筋，需不需要讓他下場休息？羅伯茲立刻回答：「絕對不行！他不能下場！」羅伯茲回顧這段對話讓現場笑聲四起，史密斯也補充道：「我從沒想過要換人，我絕對不會下場。」

節目中也透露，整支球隊幾乎都在極限狀態下比賽。羅伯玆說：「大家都在打點滴。赫南德茲（Kike Hernandez）也一樣，葛拉斯諾（Tyler Glasnow）那場也有登板。史密斯、大谷翔平也在賽後立刻打點滴。大家真的把一切都留在了球場上。」

「而到了第七戰，羅哈斯（Miguel Rojas）甚至差點在場上昏倒。」羅伯茲感性地說：「身為教練，這就是我最想看到的，球員全力以赴，把所有的一切都奉獻出來。」

金莫打趣問到：「那場18局的比賽……延長賽有額外薪水嗎？」史密斯等人笑著回答：「沒有。」金莫裝作震驚地回應：「沒有加班費？你們應該拿一點才對啊。」

世界大賽 道奇 大谷翔平

上一則

MLB／大谷翔平銀棒獎3連霸 4度獲獎超越鈴木一朗登日本第1

下一則

MLB／大谷翔平相約「再戰10年」 羅哈斯：我老了啊

延伸閱讀

關稅案言詞辯論／國會稅收權力讓總統 合法性成疑

關稅案言詞辯論／國會稅收權力讓總統 合法性成疑
MLB／攝影記者1張照片還原藍鳥G7與冠軍「10億分之1秒的差距」

MLB／攝影記者1張照片還原藍鳥G7與冠軍「10億分之1秒的差距」
前年在華府國家藝廊破壞藝術品 氣候社運人士馬丁判刑18個月

前年在華府國家藝廊破壞藝術品 氣候社運人士馬丁判刑18個月
搶到頭香…微軟獲准出口Nvidia AI晶片至阿聯 加碼投資

搶到頭香…微軟獲准出口Nvidia AI晶片至阿聯 加碼投資

熱門新聞

小萊德（左）與父親萊德（右）合影。圖／凡尼莎提供

籃球／名將之子小萊德取得台灣護照 外婆一度擔心是詐騙

2025-11-05 09:05
道奇隊總教頭羅伯茲29日出席記者會。(美聯社)

MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要成為歷史

2025-10-30 03:43
道奇隊2日衛冕MLB世界大賽冠軍，投手克蕭舉起獎盃，與隊友一同慶祝。(美聯社)

再見雙殺 道奇二連霸世界大賽冠軍 21世紀首見

2025-11-02 00:19
藍鳥隊板凳教練馬丁利再度無緣世界大賽冠軍。圖為他10月28日在第四戰場邊觀戰。(美聯社)

MLB／生涯最接近奪冠…被老東家道奇搶走 馬丁利：還能說什麼？

2025-11-03 01:30
道奇隊在賽後合影。(歐新社)

道奇奪世界大賽冠軍 每名球員估可分得約50萬獎金

2025-11-02 10:46
大谷翔平將在世界大賽第七戰擔任洛杉磯道奇隊先發投手。(路透)

大谷翔平將擔任道奇先發投手 世界大賽最終戰今對決藍鳥

2025-11-01 14:28

超人氣

更多 >
中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金
湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳
亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此
台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟
突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切