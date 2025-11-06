MLB／村上宗隆透過入札制挑戰大聯盟 官網這樣評價

我的頻道

記者藍宗標／即時報導
村上宗隆。(美聯社)
日本職棒養樂多隊重砲村上宗隆透過入札制挑戰大聯盟，成為自由球員市場最受重視的亞洲球員，未來合約可望破億美元；大聯盟官網形容他擁有貝比魯斯（Babe Ruth）般的長打火力，同時也有賈羅（Joey Gallo）的三振問題，具備成為超級巨星的潛力，但很難預料將成為何種類型的打者。

村上在2022年揮出56支全壘打，改寫日職本土球員單季最多轟紀錄，打擊率也有3成18，接下來打擊率下降、三振率也升高，未能複製歷史性賽季的全面打擊表現。

村上最近3季出賽339場，揮出86支全壘打，也吞下412次三振，本季因腹斜肌拉傷只出賽56場，復出後頻頻開轟；官網指出，村上56場比賽出現22支全壘打，這種成績甚至超過2022年141場56轟，擁有強大的拉打能力正是許多大聯盟強棒開轟秘訣，羅利（Cal Raleigh）和史瓦柏（Kyle Schwarber）都是如此，村上絕對可以和大聯盟最強打者相提並論。

不過官網強調，村上最大問題是能否降低三振次數，他若在2022年季後直接升上大聯盟，這或許不是迫切問題，但在破紀錄球季後三振數大幅飆升，導致前年和去年打擊表現下滑，即使今年進攻數據回升，這種情況依然存在，高揮空率、高三振率、低擊球率正是村上在大聯盟最令人擔憂的問題。

官網指出，村上未來必須在保持頂級長打能力的同時，提升擊球技巧，他若能做到這一點，將成為大聯盟明星強棒，因為他的打擊火力就是如此強大。

賈羅過去在大聯盟10季揮出208支全壘打，兩次出現單季40轟，但也吞下1292次三振，2012年慘吞213K，成為美聯「被三振王」。

