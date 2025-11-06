我的頻道

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

MLB／道奇拚3連霸 大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季4問題

記者藍宗標／即時報導
道奇放眼明年三連霸，洛杉磯時報點出休賽季就要面臨的四大問題。（路透）
道奇放眼明年三連霸，洛杉磯時報點出休賽季就要面臨的四大問題。（路透）

道奇隊完成世界大賽二連霸，全隊開心結束球季，洛杉磯時報指出，道奇迅速將目光投向明年完成三連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續大手筆投資就是重點。

洛時分析，道奇明年核心陣容應該不會有太大變化，大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（ Freddie Freeman）、史密斯（Will Smith） 仍是攻擊主力，山本由伸、史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯洛（Tyler Glasnow） 也會繼續輪值先發投手，但球隊薪資空間大幅縮減，幾位重要球員將成為自由球員，爭取衛冕的過程還有很多工作要做。

洛時首先指出，道奇本季薪資總額高達3.47億美元，創下大聯盟紀錄，明年薪資已達2.51億美元，這個數字很驚人，理論上今年冬天的運作留下空間，問題在於即使道奇財力雄厚，能否繼續保持上賽季的投資水準值得觀察。

第2個問題是熟悉面孔是否回歸。道奇隊在這個休賽期必須做出的重大決定之一，就是想保留多少現有陣容，包括孟西（Max Muncy）的合約選擇權，以及自由球員赫南德茲（Kike Hernandez）、羅哈斯（Miguel Rojas）表明想要歸隊，儘管球團知道這3人都是極為重要的領袖，年齡問題將是考量的原因。

另外，外野防區確實有需求，是否引進實力堅強的外野手也是重點。帕赫斯（Andy Pages）、赫南德茲（Teoscar Hernandez）明年仍是外野主力，第三位外野手的位置仍然空缺，球隊內部也沒有「即戰力十足」的選項，被看好的新人離大聯盟還有一段距離，若在自由球員市場找人，或是交易大咖球星，也不要感到驚訝，最引人注目當然是頂尖左打塔克（Kyle Tucker），長約推估4億至5億美元。

最後就是投手陣容如何安排。明年先發投手除了大谷翔平、山本由伸、史奈爾、葛拉斯洛、佐佐木朗希、西恩（Emmet Sheehan），另外還有5個人選，牛棚深度同樣可觀；考量到了10月必須讓先發投手拚盡全力，保持投手群深度應對傷病十分重要，年輕投手可能成為交易籌碼。

道奇 大谷翔平 山本由伸

