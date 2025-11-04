MLB世界大賽G7 加拿大平均收視1090萬人 打破冬奧紀錄

世界大賽第7戰，加拿大吸引平均1090萬名觀眾。（美聯社）

世界大賽 打了七戰，最終由道奇 完成連霸，藍鳥功虧一簣。儘管藍鳥球迷在世界大賽第7戰結尾時難掩失落，但幾乎全加拿大 的球迷都觀看了這場大賽。

加拿大電信商Rogers表示，其轉播的的世界大賽第7戰，在加拿大吸引平均1090萬名觀眾，成為「自2010年溫哥華冬季奧運以來，加拿大收視最高的英語節目」。

根據Rogers新聞稿，收視高峰出現在美東晚上11點38分，當時藍鳥內野手克萊門特（Ernie Clement）在第九局下半兩出局、滿壘的的關鍵時刻上場打擊，平均收視人數達到1400 萬人。不過克萊門特最終擊出飛球出局，將比賽拖入延長賽。

延長賽歷時約40分鐘，最終藍鳥在第11局被再見雙殺，以4：5飲恨。據統計，僅約120萬加拿大觀眾留下來觀看道奇隊奪冠的頒獎儀式。

此外，世界大賽七場比賽中，每場平均吸引750萬名加拿大觀眾。「這七場世界大賽轉播，是藍鳥隊史上收視最高的七場比賽，」Rogers 在聲明中表示。

在美國方面，根據尼爾森（Nielsen）數據，這場比賽在 Fox、Fox Deportes 以及 Fox Sports 串流平台的平均觀眾達2600 萬人，為2017年以來收視最高的世界大賽。

收視高峰出現在晚間11時半至11時45分之間，當時有全美有3150 萬人同時收看。由於系列賽僅有一支美國球隊（道奇）參戰，這樣的高收視出乎業界預料。