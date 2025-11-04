MLB／克蕭期待沒有課表的生活：不用再想著提升球速了

道奇隊傳奇左投克蕭參加封王遊行。（路透）

道奇 隊傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）生涯最後賽季，以世界大賽 冠軍畫上句點，再圓滿不過的結局，也讓他感性表示，「去年我說，我是終生道奇，這件事成為現實，而3日我能說我是終生冠軍了。」

道奇3日舉辦封王遊行，主持人介紹到克蕭出場時，現場球迷高舉雙手鼓掌歡迎他的出場，克蕭溢滿感動，「我和弗里曼（Freddie Freeman）說我3日不會哭，但我不知道能不能辦到。」他向球迷表達誠摯的感謝，「謝謝你們在過去18年來到現場看我們打球，陪伴、支持我與家人。」

克蕭在封王慶祝後受訪，提到今年是難以言喻的特別日子，「這是我最後一次站在球迷面前、與他們交流，告訴他們，他們對我來說有多重要、多特別。」

媒體進一步問到他是否會以其他身分重返道奇，克蕭還沒有答案，「說實話，我不知道，目前還沒有任何計畫，也不知道兩年後、五年後會是怎樣。」他笑說，現在只想著要陪伴家人，期待著接下來沒有課表、沒有賽程的生活，「我不需要再丟加重球來試圖提升球速了。」