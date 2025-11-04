我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

MLB／克蕭期待沒有課表的生活：不用再想著提升球速了

記者陳宛晶／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
道奇隊傳奇左投克蕭參加封王遊行。（路透）
道奇隊傳奇左投克蕭參加封王遊行。（路透）

道奇隊傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）生涯最後賽季，以世界大賽冠軍畫上句點，再圓滿不過的結局，也讓他感性表示，「去年我說，我是終生道奇，這件事成為現實，而3日我能說我是終生冠軍了。」

道奇3日舉辦封王遊行，主持人介紹到克蕭出場時，現場球迷高舉雙手鼓掌歡迎他的出場，克蕭溢滿感動，「我和弗里曼（Freddie Freeman）說我3日不會哭，但我不知道能不能辦到。」他向球迷表達誠摯的感謝，「謝謝你們在過去18年來到現場看我們打球，陪伴、支持我與家人。」

克蕭在封王慶祝後受訪，提到今年是難以言喻的特別日子，「這是我最後一次站在球迷面前、與他們交流，告訴他們，他們對我來說有多重要、多特別。」

媒體進一步問到他是否會以其他身分重返道奇，克蕭還沒有答案，「說實話，我不知道，目前還沒有任何計畫，也不知道兩年後、五年後會是怎樣。」他笑說，現在只想著要陪伴家人，期待著接下來沒有課表、沒有賽程的生活，「我不需要再丟加重球來試圖提升球速了。」

道奇 世界大賽

上一則

NBA／遭「鏟倒」未響哨反成關鍵失誤 布朗：裁判漏判葬送比賽

下一則

MLB／年度獎項決選名單出爐 山本由伸入圍成日本第4人

延伸閱讀

MLB／道奇封王遊行「信山本由伸得永生」球迷把他P成耶穌

MLB／道奇封王遊行「信山本由伸得永生」球迷把他P成耶穌
MLB／道奇封王遊行 大谷偕妻現身 喊話「三連霸」

MLB／道奇封王遊行 大谷偕妻現身 喊話「三連霸」
MLB／引退年奪冠 克蕭熱淚：我想不出更好的結束方式

MLB／引退年奪冠 克蕭熱淚：我想不出更好的結束方式
MLB／費城人續命 史瓦柏雙響砲轟山本、克蕭 大谷翔平5支0

MLB／費城人續命 史瓦柏雙響砲轟山本、克蕭 大谷翔平5支0

熱門新聞

道奇隊總教頭羅伯茲29日出席記者會。(美聯社)

MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要成為歷史

2025-10-30 03:43
道奇隊2日衛冕MLB世界大賽冠軍，投手克蕭舉起獎盃，與隊友一同慶祝。(美聯社)

再見雙殺 道奇二連霸世界大賽冠軍 21世紀首見

2025-11-02 00:19
藍鳥隊板凳教練馬丁利再度無緣世界大賽冠軍。圖為他10月28日在第四戰場邊觀戰。(美聯社)

MLB／生涯最接近奪冠…被老東家道奇搶走 馬丁利：還能說什麼？

2025-11-03 01:30
大谷翔平將在世界大賽第七戰擔任洛杉磯道奇隊先發投手。(路透)

大谷翔平將擔任道奇先發投手 世界大賽最終戰今對決藍鳥

2025-11-01 14:28
道奇隊在賽後合影。(歐新社)

道奇奪世界大賽冠軍 每名球員估可分得約50萬獎金

2025-11-02 10:46
「俠客」歐尼爾。(美聯社)

NBA／還沒開就不見 「俠客」18萬客製化新車遭竊

2025-10-28 22:39

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉