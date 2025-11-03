MLB／道奇封王遊行「信山本由伸得永生」球迷把他P成耶穌

一名球迷手舉道奇隊投手山本由伸的照片，把山本跟耶穌P圖。(美聯社)

洛杉磯道奇 隊衛冕世界大賽 冠軍，周一的洛杉磯市陷入一片藍色狂歡海洋，成千上萬的球迷湧入洛杉磯市中心，參與盛大的奪冠遊行與在道奇球場舉行的慶祝大會。

熱情的球迷高舉山本由伸的照片，還把山本的照片P成耶穌，面部慈祥。山本由伸也的確在世界大賽「發揮神蹟」，合計奪下3勝、17.2局投球中僅失2分、飆出15次三振、防禦率1.02，最終獲選世界大賽MVP。

而在道奇球場的慶祝大會上，K.赫南德茲（Kiké Hernández）情緒高昂地拿起麥克風，「能站在這裡是莫大的榮幸，我從心底愛你們。這十年對我來說是難以置信的旅程。」

隨後，他用一貫的幽默風格炒熱全場氣氛，笑說：「我的隊友們都太謙虛了，是時候好好說點狠話了！大家都在問我們是不是王朝球隊？沒錯！我們就是他X的王朝球隊！」

道奇隊周一舉行封王遊行。（路透）

克蕭（Clayton Kershaw）在球場上向球迷發表感性告別，這也是他效力道奇的最後一個球季，結束長達18年的藍色生涯。

「感謝你們18年來的支持，感謝你們每次到場為我們加油。」克蕭也特別感謝隊友與教練團，並補充說道：

「我相信他們明年還會再拿一座冠軍，而我會像你們一樣，在電視前為他們加油。」

一名球迷帶著大谷翔平的肖像項鍊。(美聯社)

道奇投手克蕭將退休，球迷舉牌向他致意。（美聯社）