我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

MLB／道奇封王遊行「信山本由伸得永生」球迷把他P成耶穌

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名球迷手舉道奇隊投手山本由伸的照片，把山本跟耶穌P圖。(美聯社)
一名球迷手舉道奇隊投手山本由伸的照片，把山本跟耶穌P圖。(美聯社)

洛杉磯道奇隊衛冕世界大賽冠軍，周一的洛杉磯市陷入一片藍色狂歡海洋，成千上萬的球迷湧入洛杉磯市中心，參與盛大的奪冠遊行與在道奇球場舉行的慶祝大會。

熱情的球迷高舉山本由伸的照片，還把山本的照片P成耶穌，面部慈祥。山本由伸也的確在世界大賽「發揮神蹟」，合計奪下3勝、17.2局投球中僅失2分、飆出15次三振、防禦率1.02，最終獲選世界大賽MVP。

而在道奇球場的慶祝大會上，K.赫南德茲（Kiké Hernández）情緒高昂地拿起麥克風，「能站在這裡是莫大的榮幸，我從心底愛你們。這十年對我來說是難以置信的旅程。」

隨後，他用一貫的幽默風格炒熱全場氣氛，笑說：「我的隊友們都太謙虛了，是時候好好說點狠話了！大家都在問我們是不是王朝球隊？沒錯！我們就是他X的王朝球隊！」

道奇隊周一舉行封王遊行。（路透）
道奇隊周一舉行封王遊行。（路透）

克蕭（Clayton Kershaw）在球場上向球迷發表感性告別，這也是他效力道奇的最後一個球季，結束長達18年的藍色生涯。

「感謝你們18年來的支持，感謝你們每次到場為我們加油。」克蕭也特別感謝隊友與教練團，並補充說道：

「我相信他們明年還會再拿一座冠軍，而我會像你們一樣，在電視前為他們加油。」

一名球迷帶著大谷翔平的肖像項鍊。(美聯社)
一名球迷帶著大谷翔平的肖像項鍊。(美聯社)

道奇投手克蕭將退休，球迷舉牌向他致意。（美聯社）
道奇投手克蕭將退休，球迷舉牌向他致意。（美聯社）

道奇隊周一舉行封王遊行。（美聯社）
道奇隊周一舉行封王遊行。（美聯社）

道奇 世界大賽 洛杉磯

上一則

MLB／道奇封王遊行 山本由伸英語致詞「輸球不是選項」

下一則

MLB／佐佐木朗希24歲生日 羅哈斯兌現「奪冠要他跳舞」支票

延伸閱讀

MLB／道奇封王遊行 山本由伸英語致詞「輸球不是選項」

MLB／道奇封王遊行 山本由伸英語致詞「輸球不是選項」
MLB／道奇世界大賽二連霸 逆轉翻盤關鍵曝光

MLB／道奇世界大賽二連霸 逆轉翻盤關鍵曝光
MLB／山本由伸不做重訓卻扛起道奇 訓練師公開課表：想像一棵樹

MLB／山本由伸不做重訓卻扛起道奇 訓練師公開課表：想像一棵樹
MLB／山本由伸成功拆彈拿下MVP 打破身價不符質疑

MLB／山本由伸成功拆彈拿下MVP 打破身價不符質疑

熱門新聞

道奇隊總教頭羅伯茲29日出席記者會。(美聯社)

MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要成為歷史

2025-10-30 03:43
道奇隊2日衛冕MLB世界大賽冠軍，投手克蕭舉起獎盃，與隊友一同慶祝。(美聯社)

再見雙殺 道奇二連霸世界大賽冠軍 21世紀首見

2025-11-02 00:19
藍鳥隊板凳教練馬丁利再度無緣世界大賽冠軍。圖為他10月28日在第四戰場邊觀戰。(美聯社)

MLB／生涯最接近奪冠…被老東家道奇搶走 馬丁利：還能說什麼？

2025-11-03 01:30
大谷翔平將在世界大賽第七戰擔任洛杉磯道奇隊先發投手。(路透)

大谷翔平將擔任道奇先發投手 世界大賽最終戰今對決藍鳥

2025-11-01 14:28
道奇隊在賽後合影。(歐新社)

道奇奪世界大賽冠軍 每名球員估可分得約50萬獎金

2025-11-02 10:46
「俠客」歐尼爾。(美聯社)

NBA／還沒開就不見 「俠客」18萬客製化新車遭竊

2025-10-28 22:39

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉